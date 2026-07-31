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Новую красочную композицию создают в саду Шевченко: что высаживают 📷

Общество 16:45   31.07.2026
Виктория Яковенко
Новую красочную композицию создают в саду Шевченко: что высаживают 📷 Фото: Центральный парк

В саду Шевченко в Харькове возле озера высаживают многолетние цветы и декоративные кусты.

«В саду Шевченко создают красочную ландшафтную композицию. В растительном ансамбле гармонично сочетаются молодые хвойные насаждения, злаковые травы, яркие кусты барбариса и нежные гортензии», — сообщили в пресс-службе Центрального парка.

Отмечается, что озеленители тщательно готовят почву для каждого растения и обеспечивают обильный полив, чтобы новые саженцы хорошо прижились в летнюю жару.

новую композицию создают в саду Шевченко в Харькове
Фото: Центральный парк
новую композицию создают в саду Шевченко в Харькове
Фото: Центральный парк
новую композицию создают в саду Шевченко в Харькове
Фото: Центральный парк
новую композицию создают в саду Шевченко в Харькове
Фото: Центральный парк

Напомним, в пресс-службе мэрии рассказали, что коммунальщики продолжают заниматься озеленением Харькова. Так, на прошлой неделе они высадили новые цветы в Киевском районе.

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Автор: Виктория Яковенко

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  • • Дата публикации материала: 31 июля 2026 в 16:45;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В саду Шевченко в Харькове возле озера высаживают многолетние цветы и декоративные кусты.".