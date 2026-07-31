Новую красочную композицию создают в саду Шевченко: что высаживают 📷

В саду Шевченко в Харькове возле озера высаживают многолетние цветы и декоративные кусты.

«В саду Шевченко создают красочную ландшафтную композицию. В растительном ансамбле гармонично сочетаются молодые хвойные насаждения, злаковые травы, яркие кусты барбариса и нежные гортензии», — сообщили в пресс-службе Центрального парка.

Отмечается, что озеленители тщательно готовят почву для каждого растения и обеспечивают обильный полив, чтобы новые саженцы хорошо прижились в летнюю жару.

Напомним, в пресс-службе мэрии рассказали, что коммунальщики продолжают заниматься озеленением Харькова. Так, на прошлой неделе они высадили новые цветы в Киевском районе.