Собирал взрывчатки для терактов в центре Харькова: приговор лаборанту вуза

В Харькове приговорили лаборанта вуза. Следствие доказало, что он по заказу РФ собирал взрывчатки.

В Харьковской областной прокуратуре сообщили, что в январе прошлого года заведующий лабораторией одного из университетов города через Telegram установил контакт с представителем российской спецслужбы. Харьковчанин стремился получить денежное вознаграждение и помощь в выезде во временно оккупированный Харцызск Донецкой области, где похоронен его отец и проживает мать.

«Куратор обещал помочь ему с выездом, получением российского паспорта и защитой от мобилизации. В обмен на это лаборант согласился производить взрывчатку и передавать разведданные об украинских военных. Получая четкие инструкции, он покупал необходимые компоненты и с помощью подручных инструментов создал три самодельных взрывных устройства (СВУ). Для усиления поражения снаряжал их гвоздями, шурупами, болтами и гайками”, — отметили правоохранители.

После этого фигурант должен был заложить взрывчатки в тайники для последующей передачи исполнителям запланированных терактов возле админзданий в центре Харькова, установили в СБУ.

Отмечается, что для конспирации мужчина изготавливал и хранил взрывчатку в квартире своих соседей, которые выехали из города и оставили ему ключи по уходу за квартирой.

«Готовые СВУ он замаскировал под спортивный инвентарь и заложил в тайники, координаты которых через мессенджер передавал куратору от ФСБ», — добавили в СБУ.

Правоохранители заранее разоблачили замысел врага, поэтапно задокументировали преступления агента и задержали его во время обустройства третьего тайника во дворе жилого массива.

Суд признал мужчину виновным в госизмене, незаконном изготовлении и хранении взрывчатых веществ, пособничестве в совершении террористического акта.

Ему назначили 15 лет тюрьмы с конфискацией имущества.