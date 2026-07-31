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На закупке древесины для Нацгвардии разворовали более 2 млн: кого подозревают

Общество 13:30   31.07.2026
Виктория Яковенко
На закупке древесины для Нацгвардии разворовали более 2 млн: кого подозревают Фото: Владислав Абдула

Правоохранители Харьковщины разоблачили схему хищения средств воинской части НГУ, выделявшихся на закупку топливной древесины.

Как сообщил пресс-секретарь УСБУ в Харьковской области Владислав Абдула, организатором схемы оказался 44-летний начальник квартирно-эксплуатационной службы секции тыла одной из воинских частей НГУ.

«По своим служебным обязанностям он, в том числе, обеспечивал топливом казарменно-жилищный фонд воинской части и в 2023 году занимался закупкой топливной древесины твердых пород за государственные средства. Тыловик привлек к противоправной деятельности трех предпринимателей. Злоумышленник договорился с ними, что организует закупку древесины по значительно завышенной цене, а полученные средства участники группы обналичат и разделят между собой”, — установило следствие.

Отмечается, что закупочная цена, которую заплатила за древесину военная часть НГУ, была выше рыночной почти на 70%. Впрочем, тыловик ввел в заблуждение своего руководителя — командира воинской части, что такая цена якобы обоснованная, добавили правоохранители.

По подсчетам СБУ, государству нанесли материальный ущерб более чем на 2,1 млн грн.

Военнослужащему-тыловику сообщили о подозрении по чч. 4 и 5 ст. 191 УКУ (завладение имуществом путем злоупотребления служебным положением). Санкция статьи предусматривает до 12 лет тюрьмы с конфискацией имущества.

Также подозрения за пособничество в завладении имуществом получили двое из трех предпринимателей. Следственные действия продолжаются.

разворовали деньги, выделенные на древесину для НГУ
Фото: Владислав Абдула

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Автор: Виктория Яковенко

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  • • Дата публикации материала: 31 июля 2026 в 13:30;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Правоохранители Харьковщины разоблачили схему хищения средств воинской части НГУ, выделявшихся на закупку топливной древесины.".