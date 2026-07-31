В Харькове избили и ограбили ребенка: нарушителя задержали – прокуратура

29 июля в Харькове 28-летний местный житель, ранее судимый за разбой, избил подростка и украл его личные вещи, сообщили в облпрокуратуре.

Правоохранители установили, что 13-летний парень ехал на велосипеде и остановился на перекрестке улицы Университетской и Гимназической Набережной. В этот момент к нему подошел незнакомый мужчина и завязал разговор.

Ребенок попросил оставить его в покое и не трогать, однако фигурант отреагировал агрессией: ударил парня в затылок и перекинул его велосипед, рассказали в прокуратуре.

«Потом нападающий силой сорвал с малолетнего беспроводные наушники. Когда парень попытался их вернуть, мужчина принялся бить его ногами по туловищу, сбил очки, порвал футболку и рывком отобрал барсетку. Не останавливаясь, грабитель нанес ребенку еще серию ударов по лицу, а его мобильный телефон, который выпал во время драки на землю, раздавил ногой», — отметили правоохранители.

Спастись ребенку удалось благодаря прохожей, которая отвлекла мужчину. Воспользовавшись моментом, парень сбежал и рассказал о нападении родителям, они вызвали полицию и «скорую». Мальчика госпитализировали.

Вероятного нападавшего задержали, ему сообщили о подозрении в грабеже, связанном с насилием, которое не опасно для жизни или здоровья потерпевшего, совершенном повторно, в условиях военного положения (ч. 4 ст. 186 УКУ).