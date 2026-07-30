4,9 миллиарда гривен получили жители Харьковщины на восстановление жилья
Новую статистику программы єВідновлення опубликовала ХОВА со ссылкой на данные начальника Олега Синегубова.
73 779 заявки на денежную помощь для ремонта поврежденного жилья с начала действия программы єВідновлення подали жители Харьковщины. Через Дію поступило 248 774 сообщения о разрушениях. По данным Синегубова, уже получили помощь на восстановление 49 204 человека. А общая сумма помощи составила 4,9 миллиарда гривен. Еще 280 заявок уже согласовали, по ним ожидается выплата 28,1 млн грн.
«По программе єВідновлення в Харьковской области уже восстановили 8976 квартир и 7781 частный дом. Работаем с правительством и профильными министерствами, чтобы финансирование поступало вовремя и в полном объеме», — отметил начальник ХОВА.
Также продолжают формировать жилищные сертификаты — их получают люди, чье жилье полностью уничтожено. Таких сертификатов на Харьковщине получили уже 11 726 — на 15,7 миллиарда гривен.
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«Получатели компенсаций, используя жилищные сертификаты, приобрели 6078 объектов недвижимости на территории Харьковской области: 5094 квартиры и 984 частных дома. Стоимость приобретенного имущества превышает 12 миллиардов гривен, из которых 10 миллиардов оплачено на средства программы», — отметили в ХОВА.
Тенденция выбора мест для жительства в целом сохраняется. Большинство людей предпочитает переехать в Харьков, а также — Изюмскую и Балаклейскую громады. Кроме того, жилье покупают в Киевской, Полтавской, Ивано-Франковской и других областях.