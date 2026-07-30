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4,9 миллиарда гривен получили жители Харьковщины на восстановление жилья

Общество 20:27   30.07.2026
Оксана Горун
4,9 миллиарда гривен получили жители Харьковщины на восстановление жилья Фото: пресс-служба ХГС

Новую статистику программы єВідновлення опубликовала ХОВА со ссылкой на данные начальника Олега Синегубова.

73 779 заявки на денежную помощь для ремонта поврежденного жилья с начала действия программы єВідновлення подали жители Харьковщины. Через Дію поступило 248 774 сообщения о разрушениях. По данным Синегубова, уже получили помощь на восстановление 49 204 человека. А общая сумма помощи составила 4,9 миллиарда гривен. Еще 280 заявок уже согласовали, по ним ожидается выплата 28,1 млн грн.

«По программе єВідновлення в Харьковской области уже восстановили 8976 квартир и 7781 частный дом. Работаем с правительством и профильными министерствами, чтобы финансирование поступало вовремя и в полном объеме», — отметил начальник ХОВА.

Также продолжают формировать жилищные сертификаты — их получают люди, чье жилье полностью уничтожено. Таких сертификатов на Харьковщине получили уже 11 726 — на 15,7 миллиарда гривен.

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«Получатели компенсаций, используя жилищные сертификаты, приобрели 6078 объектов недвижимости на территории Харьковской области: 5094 квартиры и 984 частных дома. Стоимость приобретенного имущества превышает 12 миллиардов гривен, из которых 10 миллиардов оплачено на средства программы», — отметили в ХОВА.

Тенденция выбора мест для жительства в целом сохраняется. Большинство людей предпочитает переехать в Харьков, а также — Изюмскую и Балаклейскую громады. Кроме того, жилье покупают в Киевской, Полтавской, Ивано-Франковской и других областях.

Автор: Оксана Горун

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  • • Дата публикации материала: 30 июля 2026 в 20:27;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Новую статистику программы єВідновлення опубликовала ХОВА со ссылкой на данные начальника Олега Синегубова".