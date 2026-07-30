Три претендента в ректоры ХПИ: вуз сообщил, кто баллотируется

НТУ «ХПИ» сообщил о подготовке к выборам нового ректора. Их проведут 7 октября 2026 года. Пока обязанности руководителя исполняет Галина Тимченко. Но ее имени нет среди кандидатов.

Пресс-служба Национального технического университета «Харьковский политехнический институт» проинформировала, что Министерство образования утвердило трех кандидатов на должность ректора вуза. Возглавить ХПИ претендуют:

42-летний Алексей Ларин – сейчас он проректор НТУ «ХПИ» по научно-педагогической работе. Ларин — доктор технических наук, профессор, член-корреспондент НАН Украины;

55-летний Руслан Мигущенко – проректор ХПИ по научно-педагогической работе, доктор технических наук, профессор;

42-летний Юрий Хомяк – доцент кафедры информационно-измерительных технологий, кандидат технических наук.

С биографиями и программами кандидатов можно ознакомиться по ссылкам на сайте вуза.

На протяжении многих лет ХПИ возглавлял ректор Евгений Сокол. Его полномочия истекли в июне 2026 года. Выборы изначально планировали провести 19 марта, но Министерство образования, по инициативе вуза, перенесло их на 7 октября.