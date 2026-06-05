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«Есть время» — будет ли Кагановская снова баллотироваться на ректора Каразина

Оригинально 13:08   05.06.2026
Елена Нагорная
Виктория Яковенко
«Есть время» — будет ли Кагановская снова баллотироваться на ректора Каразина Фото: Виктория Якименко

МГ «Объектив» поинтересовалась у ректора ХНУ имени В. Н. Каразина Татьяны Кагановской, планирует ли она идти на второй срок.

«Когда-то меня спросили, как работать ректором во время войны. И тогда я сказала, что, наверное, 5 лет назад, когда я для себя приняла это ответственное решение, быть с каразинским сообществом, и для меня это не просто должность или репутация, это прежде всего большая ответственность за людей, которые тебе доверили быть вместе. Поэтому сегодня для меня быть вместе – это основная моя миссия. Это, откровенно говорить, о рисках, которые ожидает наш университет. Это поддерживать друг друга, это вдохновлять, просто быть лидером команды. Честно, мне очень хочется поработать еще ректором в мирное время», – отметила Кагановская.

Подала ли она уже документы на конкурс, Кагановская ответила так:

«До 13 июля я работаю на должности ректора. До 13 июля любой человек, который имеет желание и соответствующие квалификации, может подать документы. У меня еще есть время», – сказала она.

Напомним, конкурс на замещение должности ректора Харьковского национального университета имени В. Н. Каразина объявило Министерство образования и науки Украины в мае. Среди требований к претендентам – свободное владение украинским языком, ученое звание и научная степень, а также стаж работы на должностях научно-педагогических работников не менее десяти лет.

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Автор: Елена Нагорная, Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 5 июня 2026 в 13:08;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Елена Нагорная, Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "МГ «Объектив» поинтересовалась у ректора ХНУ имени В. Н. Каразина Татьяны Кагановской, планирует ли она идти на второй срок.".