Сегодня 18 апреля 2026: какой праздник и день в истории

18 апреля 2019 года обнародовали отчет Мюллера – о расследовании вмешательства РФ в президентские выборы в США 2016 года. В 1956-м актриса Грейс Келли вышла замуж за князя Монако Ренье III. В 1946-м распустили Лигу Наций. В 1921-м дала газ первая газовая скважина в Украине. В 1918-м создали Общество Красного Креста Украины. В 1897-м родился украинский актер и режиссер Марьян Крушельницкий. В 1881-м в этот день открылся Музей естественной истории в Лондоне.

Праздники и памятные даты 18 апреля

18 апреля – Международный день памятников и достопримечательностей, в Украине его отмечают как День памятников истории и культуры.

Сегодня – День основания Общества Красного Креста Украины.

Третья суббота апреля – День окружающей среды в Украине, Международный день цирка, День свободы аппаратного обеспечения и День музыкальных магазинов.

Также сегодня: Всемирный день радиолюбителя, День газетного обозревателя, Международный день жонглеров.

18 апреля в истории

18 апреля 1881 года в Лондоне открылся Музей естественной истории – один из самых посещаемых музеев мира. Подробнее.

<br />

18 апреля 1897 года родился украинский актер и режиссер Марьян Крушельницкий. Часть его жизни связана с Харьковом. Подробнее.

18 апреля 1902 года впервые в мире использовали дактилоскопию (исследование отпечатков пальцев) для установления личности преступника. Подробнее.

18 апреля 1918 года создали Общество Красного Креста Украины. Подробнее.

18 апреля 1921 года считается днем рождения газовой промышленности Украины. Подробнее.

18 апреля 1946 года распустили Лигу Наций. Подробнее.

18 апреля 1956 года состоялась «свадьба века», как ее тогда называли. Оскароносная американская актриса Грейс Келли вышла замуж за князя Монако Ренье III. Подробнее.

18 апреля 2019 года Министерство юстиции США обнародовало отчет Мюллера – 448-страничный документ по расследованию вмешательства РФ в президентские выборы в США 2016 года (те, на которых впервые победил Дональд Трамп). Отчет готовил специальный прокурор Роберт Мюллер – бывший директор ФБР. Эту миссию ему доверили в начале 2017 года. Внимание, которое было приковано к Мюллеру и его расследованию, сравнимо разве что с нынешней историей файлов Эпштейна. Во время своей работы и допросов свидетелей сам Мюллер делал заявления, расходившиеся на цитаты, еще больше было утечек в прессе. Оптимисты из числа критиков Трампа надеялись, что расследование приведет к прямым обвинениям самому президенту в препятствовании правосудию. Однако обвинения так и не выдвинули, хотя и подозрения с Трампа не сняли. Сам Мюллер комментировал это так: «Если бы мы были уверены, что президент явно не совершил преступления, мы бы так сказали».

Роберт Мюллер представил свой отчет Генеральному прокурору Уильяму Барру 22 марта 2019 года. 18 апреля обнародовали не начальный, а значительно отредактированный текст. Он разделен на два тома. Первый посвящен собственно расследованию вмешательства РФ в трамповскую предвыборную кампанию, а также вероятному сговору между организаторами кампании Трампа и российской стороной. Второй – непосредственно препятствованию правосудию со стороны президента США.

<br />

«Хотя в отчете делается вывод, что расследование «не установило, что члены кампании Трампа сговаривались или координировали свои действия с российским правительством в его деятельности по вмешательству в выборы», следователи имели неполную картину произошедшего, частично из-за некоторых сообщений, которые были зашифрованы, удалены или не сохранены, а также из-за ложных, неполных или отклоненных показаний.В отчете отмечается, что вмешательство России в президентские выборы 2016 года было незаконным и происходило «масштабным и систематическим образом», и кампания Трампа ожидала извлечь выгоду из этих усилий. В нем также обнаружены многочисленные связи между кампанией Трампа и российскими чиновниками, в отношении которых несколько лиц, связанных с кампанией, делали ложные заявления и препятствовали расследованию. Позже Мюллер заявил, что выводы его расследования по вмешательству России «заслуживают внимания каждого американца», — пишут авторы англоязычной Википедии.

«Контакты с Россией включали деловые связи, предложения помощи в предвыборной кампании, приглашение кандидата Трампа и Путина на личную встречу, приглашение должностных лиц предвыборной кампании и представителей российского правительства на встречу, а также политические позиции, направленные на улучшение отношений между США и Россией», — цитировал отчет после обнародования канал ABC News, отмечая: контакты с россиянами не нарушают законодательство США.

Сам Трамп реагировал на отчет в известном нам неповторимом стиле. Сначала выразил полное удовлетворение документом (ведь прямых доказательств сговора между его штабом и россиянами там не было). А уже на следующий день назвал отчет «сумасшедшим», заявив, что некоторые утверждения были «полной чепухой», «сфабрикованными и абсолютно ложными». Далее называл авторов отчета «взбешенными демократами и ненавистниками Трампа». Но в мае снова заявил: «Отчет Мюллера был опубликован: никаких препятствий, никакого сговора, ничего. Это отличный отчет». Так мнение президента США качало из стороны в сторону и дальше. Этот и другие скандалы преследовали Трампа всю первую каденцию. В сентябре 2019-го началось расследование по делу об импичменте президента США. Правда не из-за россиян в предвыборной кампании, а из-за подозрения в оказании давления на президента Украины Владимира Зеленского для расследования причастности к коррупционным схемам сына Джо Байдена – Хантера. Несмотря на это, Трамп не только добыл первый президентский срок, но и смог после «перерыва на Байдена» избраться повторно. И сейчас его позиция по отношению к РФ вызывает дискуссии среди наблюдателей.

Церковный праздник 18 апреля

18 апреля – Светлая суббота. Чтят память преподобного Иоанна, ученика преподобного Григория Декаполита. Подробнее.

Народные приметы

Если уже появились божьи коровки, то больше холодов не будет.

Если в этот день появилась радуга, то лето будет сухим и жарким.

Если 18 апреля сильный ветер, год будет малоурожайным.

Что нельзя делать 18 апреля

В Светлую субботу не устраивают поминовения усопших. Этот день — не для скорби, а для празднования.

Не стоит заниматься тяжелой физической работой.

Нельзя унывать, ссориться и злиться.