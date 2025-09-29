Live
Выборы в Молдове: пророссийский блок проиграл, но не успокоился

Мир 09:13   29.09.2025
Оксана Горун
Выборы в Молдове: пророссийский блок проиграл, но не успокоился Фото: пресс-служба ОПУ

На парламентских выборах в Молдове посчитали уже 99.82% протоколов голосования. Побеждает проевропейская партия президента Майи Санду — PAS, она набрала более 50% голосов. 

Об этом свидетельствуют данные на сайте избиркома страны. В то же время «краснозвездный» пророссийский «Блок патриотический», объединивший коммунистов и социалистов, набрал чуть более 24%.

Скриншот/pv.cec.md/preliminare

Также в парламент проходят:

  • «Альтернатива» – 7,97% (это центристский блок).
  • «Наша партия» – 6,21% (популисты).
  • PPDA («Платформа Достоинство и Правда») – 5,62% (либеральная партия).

Остальные участники выборов не преодолевают проходной барьер, который в стране для партий составляет 5%, а для блоков — 7%.

Ранее президент Молдовы Майя Санду, голосуя, подчеркнула, что результат выборов будет иметь большое значение не только для ее страны, но и для Украины.

«Если граждане не мобилизуются достаточно, и если российское вмешательство существенно повлияет на результаты выборов, тогда Молдова может потерять все, что уже получила – и это будет иметь последствия не только для нас, но и для других стран, в частности для Украины», – сказала она.

Читайте также: Трамп резко изменил мнение о РФ и войне после встречи с Зеленским: подробности

Впрочем, победой на выборах PAS напряженная политическая ситуация в Молдове вряд ли завершится.

«Партия Майи Санду одержала уверенную победу на выборах и одержит большинство в парламенте. Но это еще не конец. Кремль попытается подорвать доверие к итогам», — прогнозирует украинский журналист и военнослужащий Тарас Березовец.

Аналитики американского Института изучения войны (ISW) отметили: связанные с Кремлем молдавские политики уже призвали к протестам в Молдове после парламентских выборов 28 сентября.

«Игорь Додон, связанный с Кремлем бывший президент Молдовы, 28 сентября ложно заявил, что нынешний президент Молдовы Майя Санду говорила о возможности аннулирования выборов — ложное заявление, которое широко распространяли российские государственные СМИ и военные блогеры. Додон призвал молдаван провести мирные протесты у здания парламента в Кишиневе днем 29 сентября, чтобы помешать властям Молдовы аннулировать их голоса. Журналист молдавского издания IPN сообщил, что неуказанные источники заявили, что «Блок патриотический» призывал людей к протесту в 22:00 по местному времени в Кишиневе и пытался привлечь на протест людей из Приднестровья», — отметили в ISW.

Автор: Оксана Горун
