Выборы во время войны: в Украине возобновили работу реестра избирателей

Политика 18:20   23.12.2025
Оксана Горун
Глава президентской фракции «Слуга народа» в Верховной Раде Давид Арахамия второй день подряд информирует об активизировавшемся процессе подготовки к проведению «возможных выборов» в условиях войны.

23 декабря Арахамия сообщил, что впервые за время полномасштабного вторжения РФ в Украине возобновили работу Государственного реестра избирателей. Соответствующее постановление издал ЦИК.

«Это фактически открывает путь к возобновлению взаимодействия ЦИК с гражданами, органами власти в части работы с реестром и как следствие — его актуализации. Обновление реестра избирателей – одно из базовых условий проведения любых выборов. Война оказала большое влияние на демографические показатели и это должно быть отражено в реестре. Работы в этом направлении предостаточно», — написал Арахамия.

Перед этим, 22 декабря, он сообщил, что в парламенте формируют рабочую группу, которая должна будет быстро проработать вопрос проведения возможных выборов президента Украины во время военного положения. К работе собираются привлечь ЦИК и общественные организации. Также на заседания пообещали приглашать СМИ.

Напомним, о необходимости провести выборы президенту Украины Владимиру Зеленскому периодически напоминает президент США Дональд Трамп, фактически повторяя нарратив диктатора РФ Путина о якобы сомнительной легитимности власти в Украине. При этом украинским законодательством не предусмотрена возможность голосовать во время полномасштабной войны. Однако, реагируя на очередную порцию критики со стороны Трампа Зеленский обратился к депутатам, чтоб те подготовили законопроект о возможности проведения выборов в условиях военного положения. В созданную в Верховной Раде рабочую группу вошли и представители оппозиции. Впрочем, идею выборов под обстрелами там не одобряют.

«Выборы во время горячей фазы войны невозможны, — подчеркнула нардеп от «Европейской солидарности» Ирина Геращенко, объясняя позицию фракции. — Вместе с тем, действительно, есть много вопросов, связанных с послевоенными выборами, в частности, организация с заграницей, участие в них военных. Мы категорически против голосования онлайн, и будем четко отслеживать все попытки внести любые изменения, способствующие фальсификациям».

Автор: Оксана Горун
