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Харьковский нардеп от ОПЗЖ, о помощи которого говорил Терехов, уходит из ВР

Политика 10:38   06.02.2023
Оксана Горун
Харьковский нардеп от ОПЗЖ, о помощи которого говорил Терехов, уходит из ВР

Нардеп от запрещенной ОПЗЖ Игорь Абрамович написал заявление о сложении мандата. Об этом сообщил глава фракции «Слуга народа» в ВР Давид Арахамия.

«Сегодня написал заявление о сложении мандата Игорь Абрамович. Именно его выход из рядов фракции ОПЗЖ в первый день полномасштабного вторжения заложил начало для дальнейшего ее развала в украинском парламенте. Поэтому надеюсь, что сегодняшнее его решение о сложении депутатских полномочий также станет примером для подражания другим депутатам от запрещенной ОПЗЖ», — написал Арахамия в telegram.

При этом он заявил, что позиция Абрамовича — проукраинская и он далеко не всегда голосовал синхронно с однопартийцами. Он призвал нардепов, которых избрали в парламент от ОПЗЖ, последовать примеру коллеги.

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    • Отметим, что ранее мэр Харькова Игорь Терехов в интервью Forbes, отвечая на вопрос, кто из местных бизнесменов больше всех помогает Харькову, первым назвал именно Абрамовича: «Больше всех – народный депутат Игорь Абрамович», — сказал мэр. Также Абрамовича периодически упоминает в сообщениях о планировании послевоенной реконструкции Харькова пресс-служба мэрии.  Абрамович — харьковчанин, он закончил в Харькове школу и два вуза, занимался строительством и несколько лет работал в концерне «АВЭК». «Украинская правда» сообщала о том, что Абрамович перед войной выехал из Украины и находился на Лазурном берегу во Франции.

    Автор: Оксана Горун

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  • Категории: Политика, Украина, Харьков; Теги: , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 6 февраля 2023 в 10:38;

    • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Нардеп от запрещенной ОПЗЖ Игорь Абрамович написал заявление о сложении мандата. Об этом сообщил глава фракции «Слуга народа» в ВР Давид Арахамия".