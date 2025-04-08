Скакун рассказал о суде с ХОВА, творческом Дудине и роли Харькова в планах РФ
О «Русской весне» в Харькове, первых днях полномасштабного вторжения, ПВО и будущем Харькова в интервью с «Объективом» поделился непосредственный участник событий 2014 и 2022 годов – Александр Скакун.
Скакун был первым заместителем начальника УСБУ в Харьковской области в 2014-м и возвращал украинский флаг на освобожденное здание ХОГА. Он же участвовал в подготовке Харьковской области к обороне перед началом полномасштабного вторжения РФ – сначала как и.о. главы ХОГА, а в дальнейшем – как первый заместитель Олега Синегубова. Из ХОВА Скакуна уволили в 2023-м якобы за прогулы, однако он выиграл суд и доказал, что прогулов не было. За что уволили – имеет свою версию.
«Харьков сыграл ключевую роль в том, что у Путина игра начала сыпаться»
– Мы с вами встречаемся в канун очередной годовщины поражения «Русской весны» в Харькове, когда было освобождено здание ХОГА, и вы туда возвращали украинский флаг. Это был такой момент, когда Харьков просто остановился в шаге от пропасти и не упал туда, куда упали Донецк с Луганском. А после этого, начиная с 2022 года, таких моментов было много. И все-таки мы сейчас живем в украинском Харькове. На ваш взгляд, это нам так везет или есть объективные причины, по которым Харьков так упорно России не дается?
– Во-первых, я хочу сказать, что нам точно не везет. В чем-то может и везет, но это большая работа очень многих людей, начиная с 2014 года. Вы говорите об особенностях Харькова в этом смысле, но я хочу вам напомнить, что Харьков – это особое место для Кремля. В том смысле, что когда они рождали проект «Новороссия», в их воображении не было ни «ДНР», ни «ЛНР», ни «ХНР», которая, к счастью, так и не случилась. Мы все знаем историю: Харьков был уже столицей Украинской советской, что важно, республики. Здесь можно по-разному смотреть на эту историю Харькова. Но давайте говорить, что Харьков тогда сыграл очень важную роль для Москвы и стал столицей именно для того, чтобы в де-юре формате признать, что есть Украинская советская республика. И спустя несколько десятилетий, в 2014 году, Кремль снова отвел Харькову такую же роль.
– Решили повторить?
– Решили повторить, да. И это был их такой проект, который потом они распространяли бы политически на всю Украину. Мы же помним этот съезд, который был в феврале [2014 года] во Дворце спорта…
— Януковича сюда привозили или он сам приезжал…
– Я очень хорошо помню этот день. На самом деле Янукович планировался там, в этом дворце. Прибыли губернаторы приграничных регионов Российской Федерации. Было очень много сотрудников управления Госохраны, которые расставляли так называемые рамки, чтобы сделать невозможным пронос каких-либо взрывных устройств или оружия, потому что планировалось выступление охраняемого лица — Януковича. Но где-то с 10-11 часов УГО исчезло, остались только губернаторы. Я имею в виду из этой армии тех людей, которые планировали на этом съезде что-то антиукраинское. Конечно, мы знаем, что было очень много поклонников «Партии регионов», но их всех свозили туда автобусами, поездами. И на этом съезде, к счастью, ничего не произошло, никакого объявления о создании «Новороссии».
– Как вы считаете, почему? К счастью – это понятно. Но почему они остановились в последний момент?
– Вы понимаете, я думаю, что так быстро проходили все эти события, и в том числе на них реагировали быстро и в Москве, и постоянно меняли свою тактику в эти дни. И я думаю, что эта тактика была изменена в пользу того, что Кремль начал реальную военную агрессию против Украины, а не политическую. Понятно, что план уже пошел по такой военной аннексии Крыма и расшатыванию ситуации в Харькове, Донецке и Луганске для того, чтобы создать фундамент, чтобы «Новороссия» родилась. Видимо, они поняли, что этот съезд планировали преждевременно. Надо же сделать условия, чтобы это был заключительный акт – съезд, когда люди просят, люди встали, кричат: «Россия, спаси!»
— Почему не выдержали этого расшатывания Донецк и Луганск – это отдельная история. А почему Харьков выдержал?
— Я считаю, что харьковчане в своем большинстве – это в то время (я уже не говорю о 2022 году) были людьми патриотически настроенными. Мы (Управление СБУ в Харьковской области – Ред.) получали очень много помощи от харьковчан, людей. Я имею в виду таких информационных докладов, что не так, где нам обратить внимание на какие-то моменты, где есть проявления каких-то «сепарских» историй. Так мы вместе с харьковчанами победили эту очень брутальную идею Москвы по созданию «ХНР». А потом уже 100% – и «ХНР», и «ДНР», и «ЛНР» были бы объединены в «Новороссию» и началась бы эта новая спираль истории. Когда мы бы увидели Харьков стопроцентно столицей «Новороссии» и дальше… Но без Харькова «Новороссии» быть не может. И без Харькова не может быть того движения, которое было при большевиках – на Запад нашей страны. Поэтому Харьков, я считаю, сыграл ключевую роль в том, что уже в 2014 году у Путина эта игра начала сыпаться.
Мероприятия Медведчуковского «Украинского выбора» в Харькове – «это была какая-то глупость»
– Есть впечатление, что сам Путин не очень сделал выводы из этой истории. Мы же помним о «Киеве за три дня». Они считали, что зайдут – и здесь их будут встречать с цветами.
— Вот вы говорите: «Путин просчитался». Да, он просчитался, но ведь просчиталась вся российская система. А почему? Когда ты имеешь дело с авторитарным государством, где работает такая диктатура, очень часто до диктатора доносится именно то, что он хочет слышать. Все эти доклады ФСБ, которые часто основывались на докладе одного агента — Медведчука, который стопроцентно всех уверял, что будут цветы, что он с 2014 года и еще раньше проделал очень большую работу. Вы же помните в Харькове такое общественное объединение «Украинский выбор», где были Лесик и Саттаров такие. Это тоже ответ на вопрос, как Харьков устоял. Мы ведь работали как Служба безопасности с такими персонажами очень плодотворно и очень давно. И когда я видел, какие тратятся деньги – выбрасываются на ветер. Как часто они делают фейковые по содержанию какие-то сборища с пенсионерами, которые не несут никакого содержания для них же самих, для этой идеи… А просто шла речь, что нужно сделать классные фотки и отработать деньги. Это было. Как снимался «Kharkiv Palace» за какие-то сумасшедшие деньги. И когда мы анализировали то, что там проходило, ну это какая-то глупость была, вы понимаете? Но это все то, что докладывалось постоянно в Москву, что работа идет, работа очень идет мощно, и скоро все будут готовы. Вот таким образом, вся эта история дошла до 2022 года.
«Я не могу сказать, что мы точно знали, что нападение будет 24 февраля»
– В 2022-м вы были заместителем главы ХОГА, а впоследствии ХОВА. И вы отвечали за мобилизационную работу и взаимодействие с правоохранительными органами. По состоянию на февраль 2022 года, какая была информация в ХОГА о ситуации вдоль харьковской границы и подготовке россиян к вторжению?
— В моей жизни еще так произошло, что с августа 2021 года я исполнял обязанности главы Харьковской облгосадминистрации до нового года. И поэтому именно это время и пришлось на мое руководство. Поэтому я очень часто выезжал на границу, я облетал вертолетом все наши участки.
У нас очень много видеосъемок. У нас было очень много докладов от спецслужб, от ГУР, какое состояние на пограничье со стороны Российской Федерации. Мы владели полностью этой ситуацией. И мы каждый день взаимодействовали с военными, нарабатывали вопросы возможной защиты, выстраивали различные схемы противодействия. По-моему, именно это, в том числе, стало залогом того, что мы сейчас стоим здесь, в 30 километрах от российской границы, в украинском Харькове. И на эту площадь нога фашистского орка не пришла.
– В момент, когда российские войска накапливались вдоль границы, было много сообщений зарубежных разведок о подготовке вторжения. Люди хоть и понимали это, но не хотели верить в то, что они вторгнутся. Когда вы для себя заключили, что они настроены серьезно, что это никакие не учения и что они пойдут через границу?
– Последние дни перед 24 февраля – это уже были очень напряженные дни, когда мы реально задумывались над тем, что это не провокация. Хотя мы знаем (и видим сейчас по этим переговорам с Трампом Путина), что Кремль – это мастер спорта по провокациям и шантажу.
— И по созданию параллельной реальности…
— По игре в карты, но с картами, которые крапленые. Это не о честной игре. Это не о честных людях. Это не о понятийных людях. Это просто сявки. И я лично, и очень многие думали, что это реально такой шантаж, провокация, идет такой подъем ставок для переговоров по Минским договоренностям. Но последняя неделя была уже такой очень напряженной. Однако я не могу вам сказать, что мы знали точно, что будет нападение 24 февраля.
– Вообще восприятие этой угрозы, оно было одинаковым среди ключевых руководителей в области: ХОВА, СБУ, полиция. Было ли общее видение, что завтра может начаться вторжение? И общий план действий?
– У нас был план действий, у нас было все согласовано. 23 февраля глава тогда ОГА господин Синегубов Олег Васильевич собрал штаб обороны. Там и пресса была, это такое было официальное мероприятие.
Но мы работали и до этого официального мероприятия, и после. И до этого полгода мы выстраивали именно то, что мы где, как будем делать на всех участках этой большой задачи. План, знаете ли, я не буду говорить, что был идеальным или не идеальным – жизнь покажет все. Но пока мне кажется, что тот план, по которому мы двигались, был жизнеспособным.
Об эвакуации населения перед вторжением совещались с Киевом
— Такой болезненный вопрос, постоянно обсуждаемый, почему не объявили эвакуацию? По крайней мере, с самого приграничья – из той же Казачьей Лопани, Волчанска и так далее?
— Это вопрос, ответ на который следует из предыдущего: «А планировали ли вы, что завтра будет война?» Мы регион, который находится в унитарном государстве с центральными органами власти.
– То есть сверху должны были принять решение?
– Безусловно. Есть Совет национальной безопасности и обороны. Чтобы взять и сказать, что мы эвакуируем какой-то город, для этого нужно иметь официальные основания. На это есть инструкции и закон. И нужно было, чтобы были основания.
– А это обсуждали по крайней мере?
– Обсуждали. Совещались, с Киевом совещались. Но еще раз говорю, такое решение может быть объявлено только из Киева. И только на очень высоком уровне. Харьковский регион не мог принять решение единолично: «Мы считаем, что будет война». Именно мы считаем – никто не считает, а мы считаем. И мы считаем, что она будет завтра, потому мы сегодня будем эвакуировать население. Поэтому этот вопрос очень сложный. Но на самом же деле были отработаны все эти меры по эвакуации людей, которые потом и реализовывали.
Дудин – «творческий человек», по-своему видящий мир контрразведчиков
– 24 февраля харьковчане, разумеется, проснулись от взрывов. Кто-то побежал в метро, кто-то уехал из города. Когда началось для вас 24 февраля и что вам помнится об этом дне, что вы делали?
– Для меня 24 февраля, как и для всех, началось с первого выстрела. В ту ночь я остался в городе. Так я живу часто за городом, но в ту ночь был в городе. И я был в рабочем кабинете буквально спустя пять минут после первого выстрела. Одел военную форму и прибежал на работу. И очень быстро начали подъезжать все руководители: и глава ОГА, и председатель облсовета, приехал мэр. Все были буквально с 5-6 часов утра в здании ОГА.
– Вы были в самом здании, не в укрытии? И мысли, что туда прилетит, не было?
– Были рабочие совещания, сразу начались буквально с 5 или 6 часов каждый час селекторы с президентом.
– А там же спецсвязь?
– Да, каждый час мы были на официальной связи. Ну, и понятно, что все приграничные регионы – мы были на связи с первыми лицами всех правоохранительных органов, с секретарем СНБО. Это были наши доклады, даже не доклады: нам говорили, что видят, с нами совещались, слушали нас. Киев, когда попадает в такие критические ситуации (для меня это вторая такая ситуация тяжелая в жизни), то Киев слышит, Киев советуется, Киев принимает мнение регионов. Решали задачи, из Киева нам говорили, какую нам дают сейчас военную помощь. Мы владели уже полностью информацией, какие силы и откуда на нас двигаются, какие у нас есть критические точки на границе, где нужно укрепляться. И пошло такое уж взаимодействие с военными, именно военное. Первые три дня были очень тяжелыми, но продержались, а потом уже стабилизировали ситуацию. Я здесь хочу вспомнить главу штаба обороны Харькова того времени. Это позывной «Алькут» – Сергей Гущенко. Это был декан, он и сейчас – декан в Харьковском университете воздушных сил. О нем можно уже говорить, это не секрет. Именно он принял первое сражение, он был назначен 22 или 23 февраля председателем штаба обороны Харькова.
— С 24 февраля связана еще одна история — о тогдашнем руководителе УСБУ в Харьковской области Романе Дудине. Как рассказывали впоследствии начальник ХОВА Олег Синегубов и мэр Харькова Игорь Терехов, Дудин якобы пытался захватить власть в Харьковской области. Задержал мэра и главу ХОГА. Что вы знаете об этой истории?
– Я об этой истории знаю все, но здесь нужно быть очень взвешенным в этих ответах, потому что, как вы знаете, сейчас идет уголовное дело.
– Его уже судят. По обвинению в государственной измене.
– Я не видел те подозрения, которые ему предъявляют. Но что касается этой истории, то да, она имела место. Вообще-то с господином Дудиным было сложно работать.
Он видел часто по-своему, как нужно делать, что нужно делать. Но руководство центрального офиса СБУ считало, что именно он должен быть здесь на месте и руководить спецслужбой, очень сильным коллективом. И коллектив этот и тогда, и сейчас показывает, что он очень боеспособен. Но это такой был, по моему мнению, в кавычках «творческий человек», так мягко скажу. И я помню, когда передавал все дела господину Синегубову, когда его назначили главой ОГА. Это было воскресенье. Мы до ночи сидели. И я, как сейчас помню, говорил ему, что здесь нужно какую-то выстраивать особую историю коммуникации, потому что будет сложно. Потому что человек часто видел по-своему события. И вот в самом начале войны эта история была как-то претворена в жизнь.
Никто там не был арестован, но были выведены за пределы территории областной военной администрации все первые лица. И, как бы сказать, он взял на себя руководство регионом. Я разговаривал тогда с его подчиненными, которые были в то время в здании, так он им говорил, что есть распоряжение главы СБУ на эти действия. Я спрашивал: «Письменные или не письменные? Кто-то видел их или не видел?» И вообще я говорил, что это должен быть Указ президента, потому что именно президент назначает главу ОГА и это его полномочия. И никто вообще не может вмешаться в это решение. Но я знаю этих ребят, которые были в здании, я с ними очень долго работал, они были со мной откровенны. Скажу, что они были в шоке от таких действий, но выполняли его личный приказ. Хотя в Киеве куча проблем, первый день, и Киев еще разбирался, что здесь господин Дудин, как «творческий человек», имел в виду, что он хотел этим сказать.
– Так и не понятно, что у него была за идея?
– Не понятно. Я думаю, он же какие-то давал показания, что-то объяснял. Я не знаю. У меня часто спрашивают, это очень всех взбудоражило тогда. И все же думали, и сейчас могут думать, что он работал на спецслужбы Российской Федерации. Но нам нужно дождаться приговора и узнать, что там было. Однако мне кажется, что он просто «творческий человек», который как-то по-своему видит мир контрразведчиков.
– После этой истории с отстранением Синегубова и Терехова он же продолжал еще долго работать (до 29 мая). Как вообще можно было после этого взаимодействовать?
– Не могу я вам, конечно, все рассказывать. Но ситуация была под контролем. Все было ясно, что и как будет потом. Было ясно, что к нему есть вопросы у правоохранительных органов. Но ведь мы здесь стабилизировали ситуацию вообще в регионе. И реально готовились к боям в городе. А потом появился Дудин, это где-то месяц его не было. Когда российские войска отошли из Киевской области, то пора переосмыслить все эти ситуации, которые были здесь в первые дни. Поэтому этой историей занимался Киев, занималось Государственным бюро расследований. Некоторое время они собирали доказательства, которыми сейчас оперируют в суде. И впоследствии его арестовали.
ПВО, поступавшее от партнеров, в Харькове «дорабатывали»
– Я знаю, что во времена работы в ХОВА вы участвовали в формировании мобильных огневых групп ПВО. Понятно, что все рассказывать нельзя. Но что возможно: как начинали и насколько это сработало?
– Да, я занимался этой историей. Это взаимодействие с Силами обороны. В данном случае – с войсками ПВО, РТВ (Радиотехнические войска Украины – Ред.). Была вовлечена Национальная гвардия очень мощно в эту работу. И мы выстраивали ту систему, которая сейчас работает. По-моему, в тех условиях, в которых находится Харьков с точки зрения расположения относительно России, с точки зрения тех средств, которые у нас есть для работы, эта работа, я считаю, все же сделана эффективно. И она имела и имеет смысл. И очень много тех «Шахедов» и ракет, которые вражеские войска хотели, чтобы долетели до города Харькова, до Харьковского региона, они не долетают. Очень многие. Мы знаем, что не все. Но, я прошу прощения, мы располагаем теми силами и средствами, которыми помогают наши партнеры.
Конечно, можно было бы защитить регион более эффективно, но для этого нужно очень много западных вооружений, которых у нас нет. Которые нам не дают, или дают не в том количестве и часто не того качества. Я могу вам привести пример, когда мы начинали эту работу и получали первые «Гепарды», они были из Катара. Очень многие из них в процентном выражении не работали. Они ремонтировались, они отвозились на наши заводы, дорабатывались, некоторые ехали в Польшу, дорабатывались. Это же касается и разных вооружений. Я помню испанское вооружение, кажется, пришедшее вообще без микросхем, без системы охлаждения. И мы собирали людей, электронщиков. И просто дорабатывали очень много такого вооружения для ПВО, которое потом стало эффективно работать. Что касается количества ракет, это тоже не тайна, что вообще для борьбы в небе ракет много не бывает.
Харьковский рельеф очень тяжел для наших сил ПВО. Россияне уже научились запускать «Шахеды» на очень низкой высоте: они идут прямо по верхушкам леса, по поймам рек и пользуются этим сложным рельефом. И потому не все эти объекты мы можем сбивать даже с точки зрения этих особенностей. Но все же существенно большая часть сбивается. И, поверьте мне, горя было бы гораздо больше, если бы эта работа была поставлена не так, как она поставлена сейчас.
– Есть такое мнение у многих людей, что есть панацея под названием «Patriot». Вот если Харькову дадут Patriot, то все – небо закроют, по нам больше ничего не будет прилетать. Насколько это вообще близко к реальности?
– Patriot – это очень эффективная система ПВО, очень эффективная. И если бы у нас было больше ПВО, то нам бы было легче справляться с этими воздушными нападениями. Но прежде всего это очень дорогая система, к ней очень дорогие ракеты. А сам по себе дрон не стоит больших денег. И потому, когда их штампуют тысячами, то здесь для ракет Patriot есть вопросы. Сейчас очень помогают самолеты, которые нам передают наши зарубежные партнеры. Это очень эффективная составляющая в воздухе. А также реально работают огневые группы, которые мы оборудовали. Кстати, очень масштабную роль сыграл в этой истории бизнес газодобывающий и нефтяной. Да и аграрии помогали автомобилями – джипами.
«В «ОПЗЖ» приложили руку к моему увольнению»
– Раз уж мы заговорили о мобильных группах, я помню момент, когда вас увольняли из областной военной администрации. Вы сказали, что вы как раз были на выезде и работали с этими группами, и в этот момент узнали, что вас уволили.
– Так было.
– Вообще была очень необычная, по моему мнению, история. Мы привыкли, что увольняются все из органов государственной власти примерно так: «Большое спасибо – большое спасибо. Желаем успехов в жизни». А тут было очевидно, что есть какой-то конфликт, потому что Синегубов как-то резко высказался, что он недоволен результатами вашей работы. А вы сказали, что ваше увольнение для вас стало неожиданностью. Сейчас можете поделиться, что там у вас произошло?
– Мои ответы могут быть, знаете, во время войны более сжатые. Может, более развернутые – после войны. Но сейчас война, поэтому я точно не хочу раскачивать лодку. И могу сказать только то, что считаю, что так поступать со мной было нельзя. Я реально узнал обо всем из прессы. Меня набрала какая-то журналистка, я уже забыл, кто это был первый, и спросила: правда ли, что меня уволили. Я говорю: «Я первый раз от вас слышу». И это было не очень приятно.
– То есть к этому не шло? Так же не бывает, что человека просто ни с того, ни с этого раз – и уволили.
— Я не очень удобный для руководителей. У меня всегда есть свое мнение, и я всегда готов к дискуссии. Во всех смыслах – и в политическом, и военном, и в гражданском. На моем пути встречались очень мощные руководители, которые считали это силой. В данном случае у меня было очень много разных дискуссий с Олегом Васильевичем. Это были дискуссии, они были рабочие. Я отстаивал свою точку зрения по некоторым вопросам. Были вопросы и о политических составляющих. Это касается, ну, например, «ОПЗЖ». И я уверен. Я знаю, что «ОПЗЖ», которые меня не очень любят, тоже приложили руку к этому увольнению. Я это знаю, стопроцентно эта история была. И таких вопросов было несколько, когда я рассказывал свою точку зрения. И она никогда, кстати, не была публичной. Но все это интерпретировалось в некоторое умышленное мной расшатывание политической ситуации. Я с этим не согласен, категорически. Это неправда. Было совсем не так. Точно эта история не во время войны, но причины [увольнения] не то, что я что-то прогуливал или что-то не делал.
– Из-за увольнения за прогулы вы же судились, да? Чем закончилось?
– Я первый раз в своей жизни подал в суд. Подал в последний день, когда я мог это сделать. Я долго думал, делать мне это или нет. Но это настолько… Я человек не обидчивый, но это было настолько обидно сделано и прокомментировано потом. А потом исправлены комментарии… У меня брали интервью очень много иностранных журналистов, я с ними общался во время своей работы. У нас были очень уважительные отношения. Но они очень не понимали, как эта история вообще происходит. И они очень тщательно анализировали разные комменты, то ли я что-то прогулял, то ли я плохо работал, то ли я вообще не работал, то ли я занимался политикой. В результате я решил для себя все-таки подать иск в суд. Я его выиграл. Кстати, насколько я знаю, апелляцию никто не подавал на это решение.
— Вы ведь судились не для того, чтобы вас восстановили на работе, а чтобы доказать, что не прогуливали?
– Суд установил, что фактов прогула не было, что уволили меня не по процедуре и не за то. Но, безусловно, в такой ситуации я точно не мог не написать заявление об уходе. И я его написал. И для меня было очень важно, чтобы все, кому это интересно, знали, что это заявление – не моя инициатива, а так сложились обстоятельства.
«Выборы сейчас проводить невозможно. Это нарративы Москвы»
– Рано или поздно у нас, конечно, будет какое-то перемирие. Хочется в это верить. Или мир. И ни для кого не секрет, что сейчас все готовятся к выборам. В узких кругах разговоры ведутся с прошлого года, сейчас это все уже вышло в широкое поле. Как вы считаете, насколько вообще сейчас безопасно с точки зрения расшатывания общества проводить в Украине выборы?
– Я считаю, сейчас выборы проводить невозможно. Это нарративы из Москвы. Мы же слышим все время эти истории про «до выборов передать управление страной ООН» и «вызбрать нового президента, новый парламент». Ну, это все… Это все гибридные вещи, на которые мы не можем идти. И выборы могут быть только после войны, когда общество будет находиться в каком-нибудь более-менее мирном состоянии, будет осмысливать свой выбор, будет анализировать все то, что было. Во что-то верить. И самое главное же – провести эти выборы честно и беспристрастно. И так можно поступить только после войны.
— Насчет вероятного послевоенного Харькова. Понятно, что террористическая угроза никуда не денется, ведь часть завербованных российских агентов будет оставаться в городе и в Украине. Как вы оцениваете, следует ли нам следует ожидать терактов в Харькове после завершения «горячей» фазы войны и как этому противодействовать?
– Во-первых, нам нужно понимать (а этого никто не понимает), как эта война завершится. От сценария завершения войны уже нужно будет выстраивать и послевоенную жизнь. И в том числе борьбу с агрессором, которая никуда не денется. Она будет снова гибридная. Сейчас рано об этом говорить, но надо готовиться ко всему. Если будут какие-то мирные переговоры, мирные соглашения на некоторое время, то, может, и речи не будет о терактах. Но точно речь пойдет о гибридном расшатывании, политическом — о такой форме влияния на Украину, на нас. Может, будут и теракты, но Служба безопасности Украины должна быть готова ко всем проявлениям врага, как это на нее и возложено законом.
— Вы уверены, что наши спецслужбы смогут противодействовать подобным проискам россиян?
– Конечно. У нас мощные, эффективные спецслужбы. Они очень многое доказали во время войны, как мы можем работать. И я уверен, что в этом смысле все будет хорошо. Эти вызовы нам по силам, и мы будем их решать.
– Каким вы видите будущее Харькова? Послевоенное. Что это будет за город?
– Это же снова ответ, что будет завтра, что будет дальше. Каким будет договор о перемирии, о мире или «Минск-3». Я надеюсь, что «Минска» не будет. Какие будут границы вообще? Я имею в виду, безусловно, де-факто, а не де-юре – на тот момент, когда будет перемирие. И это все повлияет на жизнь города, на жизнь региона. Поэтому сейчас очень сложно сказать. Но местным властям нужно действовать уже сейчас. У каждого направления будут свои очень большие задачи. Нельзя остаться без студентов. Это двигатель города был всегда. С промышленностью тяжелее будет. Разумеется, очень много разбито промышленности. Но ведь это уже зависит от того, какие будет применять правительство инструменты к этому региону, какие будет создавать, может, налоговые льготы, может, какие-то зоны для того, чтобы здесь двигалась экономика. Потому что без государственных программ это просто сделать невозможно. Правительство позаботится, Министерство образования после войны сделает все, чтобы Харьков оставался студенческой столицей, а не все учились во Львове и в Киеве. Это же надо какие-то иметь программы. И тогда будет уже задача мэра мыслить стратегически. Я имею в виду и строить, восстанавливать город с какой-то новой идеей, идеей XXI века. На мой взгляд, Игорь Александрович (Терехов, мэр Харькова – Ред.) сейчас занимается этой проблемой – пока как может. Я имею в виду, строят какие-то планы. Очень много у него переговоров с регионами, с Евросоюзом на перспективу. Если все эти составляющие будут, то я думаю, что у города есть будущее. И я уверен, что оно будет.
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- Категории: Интервью, Репортаж, Харьков; Теги: война, интервью, ОПЗЖ, пво, русская весна, синегубов, скакун, хова, хога;
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- • Дата публикации материала: 8 апреля 2025 в 18:12;
Корреспондент Ксения Ярикова в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "О «Русской весне», первых днях вторжения, ПВО и будущем Харькова в интервью с «Объективом» поделился непосредственный участник событий 2014 и 2022 годов – Александр Скакун".