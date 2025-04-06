Сегодня 6 апреля: какой день в истории

6 апреля в Харькове — день траура в память о погибших в нашем городе и в Кривом Роге. В этот день в 2014-м участники пророссийских митингов во второй раз захватили здание ХОГА. В 1973-м к Сатурну впервые отправилась межпланетная станция. В 1946-м в состав СССР включили часть Восточной Пруссии, которая впоследствии стала Калининградской областью. В 1909-м Роберт Пири со спутниками первым в истории достиг Северного полюса. В 1896-м в Афинах начались первые современные Олимпийские игры. В 1814-м Наполеон отрекся от престола. В 1453-м началась осада турками Константинополя. В 1327-м поэт Франческо Петрарка встретил Лауру – музу всей своей жизни.

Праздники и памятные даты 6 апреля

6 апреля в Харькове — день траура, его объявил мэр Игорь Терехов в память о пятерых жителях города, которых убили российские «Шахеды» 3 апреля, а также — 19 жителях Кривого Рога, убитых российской ракетой.

В Украине – День геолога (отмечают в первое воскресенье апреля).

В мире – Международный день спорта во благо развития и мира.

Также сегодня: Всемирный день настольного тенниса, Международный день асексуальности, День людей с синдромом Боринга-Опица.

6 апреля в истории

6 апреля 1327 года, по утверждению итальянского поэта Франческо Петрарка, он встретил музу всей своей жизни – Лауру. Именно ей поэт посвятил сонеты, ставшие классикой мировой литературы на века. Подробнее.

6 апреля 1453 года началась осада Константинополя турками-османами. Подробнее.

6 апреля 1814 года после вступления в Париж войск Шестой коалиции французский император Наполеон I отрекся от престола. Подробнее.

6 апреля 1896 года в Афинах стартовали первые современные Олимпийские игры. Подробнее.

6 апреля 1909 года американец Роберт Пири со спутниками первым в истории достиг Северного полюса. Подробнее.

6 апреля 1946 года в состав СССР включили территорию, которая никогда не принадлежала этой стране и всего несколько лет в XVIII веке провела под оккупацией ее имперской предшественницы – России. А именно – часть Восточной Пруссии, ставшую впоследствии Калининградской областью. Подробнее.

6 апреля 1973 года состоялся запуск американской автоматической межпланетной станции «Пионер-11», которая первой изо всех космических кораблей достигла Сатурна. Подробнее.

6 апреля 2014 года участники пророссийских митингов во второй раз за время так называемой «Русской весны» ворвались в здание ХОГА и подняли на нем российский флаг. Это произошло вечером – после ряда уличных столкновений, пикетов и митингов. В течение дня участники антимайдановских выступлений провели акции возле консульств Польши и РФ в Харькове, прошли по центральным улицам города и собрались на площади Свободы, где митинговали за так называемую «федерализацию» Украины.

«Митингующие с площади Свободы прорвали первую цепь милицейского ограждения, защищавшую площадь от проезжей части улицы Сумской – на противоположной стороне которой расположено здание местной облгосадминистрации. Толпа под лозунгом «Харьков, вставай!» переместилась в здание ОГА, которое защищает не менее 200 милиционеров со щитами в бронежилетах и ​​шлемах. Первый ряд атакующих набросился на милиционеров с криками «Милиция с народом», пытаясь бить ногами по щитам. Под натиском митингующих ограждение милиции прорвано, часть митингующих ворвалась в здание. Из окна Харьковской ОГА кто-то размахивает российским флагом», – описывал эти события с места корреспондент информагентства «Укринформ».

События в Харькове по сценарию полностью повторяли аналогичные, которые разворачивались в Донецке и Луганске.

«6 апреля в Донецке было захвачено здание облгосадминистрации и перед толпой объявлено требование федерализации и создания «ДНР». Также 6 апреля в Луганске произошел сильнейший удар по государству – сотрудники Службы безопасности сдали свое здание российским боевикам, в то же время в руки бандитов был передан склад с оружием. Попытки захвата админзданий и заявления о создании «народных республик» в тот день случились во всех крупных городах юго-востока Украины. Стало ясно, что РФ решила уничтожить украинские власти силовым путем, используя гибридные операции, — писал в своей книге «2014. Мгновения харьковской весны» тогдашний министр МВД Арсен Аваков. — В Харькове 6 апреля хорошо управляемые группы сторонников «русского мира», специально обученные боевиками и руководимые специалистами из России, оцепили здание областной государственной администрации и близлежащий квартал. Назначили из толпы каких-то «альтернативных депутатов» облсовета, провели «альтернативную сессию» сразу на ступенях ОГА и провозгласили «Харьковскую народную республику».

В течение следующих суток статус здания ХОГА был весьма сомнительным. С верхних этажей антимайдановцев вытеснили. Однако они все равно находились в здании – в холле и на нижних этажах, у стен в течение дня 7 апреля продолжался многолюдный митинг под красными и российскими флагами. При этом над зданием снова находился украинский флаг, а руководство области было на рабочих местах.

С участниками беспорядков проводили совещание прямо в ХОГА. Прибыл туда и мэр Харькова Геннадий Кернес, назвав боевиков «людьми, у которых есть авторитет среди харьковчан, собравшихся у стен облгосадминистрации».

Однако все переговоры очевидно оказались тщетными. В дальнейшем «альтернативные депутаты», которых сепаратисты избрали среди себя по неизвестной процедуре, образовали «Совет депутатов Харьковской территориальной общины». Решили, что эта организация самозванцев будет исполнять обязанности Харьковского областного совета и провели голосование руками в холле на первом этаже ХОГА, провозгласив так называемую «Харьковскую народную республику». Впоследствии милиция выдворила фейковых «депутатов» и других участников сепаратистского шабаша из здания. Однако ближе к ночи под стенами собралась агрессивная толпа, вступившая в бой за «возвращение позиций».

«Начали бросать шумовые гранаты, стрелять резиновыми пулями, нам пришлось отвечать, мы сдерживали это давление. В результате они подожгли шины, создали пожарную ситуацию, нам пришлось тушить пожар. На защите здания стояли курсанты, мы вынуждены были их увести, и экстремисты ворвались в здание, начали погромы по всем этажам», — рассказывал на следующий день начальник Главного управления МВД Харьковской области, подполковник милиции Анатолий Дмитриев.

Пожар в здании тушили до двух часов ночи. А уже утром бойцы спецподразделения «Ягуар» освободили здание, задержав более 60 захватчиков.

6 апреля 2016 года в Нидерландах состоялся консультативный референдум по ассоциации Украины с ЕС. Подробнее.

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Церковный праздник

6 апреля чтят память святителя Евтихия, архиепископа Константинопольского. Подробнее.

Народные приметы

Если утром 6 апреля роса, то в этом году будет хороший урожай пшена и кукурузы.

Если ночь с 5 на 6 апреля теплая, то весной будет хорошая погода.

Если до этой даты зацвела яблоня, то морозов больше не будет.

Что нельзя делать 6 апреля

Нельзя работать на огороде и саду. Считалось, что все посеянное и посаженное в этот день уничтожит град.

Не желательно давать деньги взаймы.