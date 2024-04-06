Сегодня 6 апреля: какой праздник и день в истории

6 апреля 1327 года поэт Франческо Петрарка встретил Лауру – музу всей своей жизни. В 1453-м началась осада турками Константинополя. В 1814-м Наполеон отрекся от престола. В 1896-м в Афинах начались первые современные Олимпийские игры. В 1909-м Роберт Пири со спутниками первым в истории достиг Северного полюса. В 1946-м в состав СССР включили часть Восточной Пруссии, которая впоследствии стала Калининградской областью. В 1973-м к Сатурну впервые отправилась межпланетная станция.

Праздники и памятные даты 6 апреля

6 апреля – Международный день спорта во благо развития и мира.

Также отмечают: Всемирный день настольного тенниса, Международный день асексуальности. Традиционно первая суббота апреля – День чистой кармы и Международный день боя подушками.

6 апреля в истории

6 апреля 1327 года, по утверждению итальянского поэта Франческо Петрарка, он встретил музу всей своей жизни – Лауру. Именно ей поэт посвятил сонеты, ставшие классикой мировой литературы на века. Подробнее.

6 апреля 1453 года началась осада Константинополя турками-османами. Подробнее.

6 апреля 1814 года после вступления в Париж войск Шестой коалиции французский император Наполеон I отрекся от престола. Подробнее.

6 апреля 1896 года в Афинах стартовали первые современные Олимпийские игры. Подробнее.

6 апреля 1909 года американец Роберт Пири со спутниками первым в истории достиг Северного полюса. Подробнее.

6 апреля 1946 года в состав СССР включили территорию, которая никогда не принадлежала этой стране и всего несколько лет в XVIII веке провела под оккупацией ее имперской предшественницы – России. А именно – часть Восточной Пруссии, ставшую впоследствии Калининградской областью. Несмотря на любовь современного руководства РФ к «историческим границам», в состав страны до сих пор входит территория, не имеющая к ней никакого отношения.

Земли современной Калининградской области РФ с V века заселяли племена пруссов – родственные современным латышам и литовцам. В 1230 году Папа Римский отправил сюда рыцарей Тевтонского ордена с якобы «богоугодной» миссией крещения местных язычников. На самом же деле произошла колонизация земель крестоносцами. Впоследствии здесь образовалось государство Тевтонского ордена. Местное население постепенно ассимилировалось (не без партизанской войны в начале колонизации). На колонизированных землях распространялся немецкий язык. Постепенно – с принятием христианства как местными жителями, так и в соседнем Великом королевстве Литовском, уважительных причин для нахождения здесь тевтонских рыцарей становилось все меньше. Так что со временем уменьшался поток финансирования этой колонии из Германии. В ХV веке государство Тевтонского ордена уже откровенно приходило в упадок. А в 1525-м по приказу великого магистра Альбрехта государство крестоносцев превратили в светское прусское герцогство. Сам Альбрехт стал первым герцогом Пруссии. В 1657 году герцогство стало частью объединенного Бранденбургско-Прусского государства.

И только во второй половине XVIII века произошел краткий эпизод, связывавший эти земли с Россией. Во время Семилетней войны сюда ворвались российские войска и в конце 1757-го оккупировали Кенигсберг. Оккупация россиянами Восточной Пруссии продолжалась до завершения войны в 1762-м (этот эпизод немецкие историки называют «первое российское время»). Семилетняя война закончилась победой англо-прусской коалиции. Россия же подписала с Пруссией сепаратный мирный договор, по которому вернула оккупированную территорию. В дальнейшем, уже в XIX веке, премьер-министр Пруссии Отто фон Бисмарк сформировал вокруг нее Германскую империю, где и стал «железным канцлером».

Еще одну попытку «прихватить» эти территории россияне предприняли в самом начале Первой мировой войны – в 1914-м, однако неудачно. Оккупировать Кенигсберг во второй раз им удалось только 9 апреля 1945-го — на финальном этапе Второй мировой войны. А впоследствии свое очень сомнительное право на эти территории СССР закрепил во время Потсдамской конференции. Тогда примерно треть Восточной Пруссии передали СССР, а остальную часть – Польше. На захваченных территориях создали Кенигсбергский особый военный округ, а 7 апреля 1946 года вышел указ президиума Верховного совета СССР, которым на базе этого округа создали Кенигсбергскую область в составе РСФСР. 4 июля Кенигсберг переименовали в Калининград, а область – в Калининградскую. Далее Сталин и его подручные задействовали здесь свою любимую тактику – депортировали местное население (более 100 тысяч местных немцев отправили в Германию) и завезли советских колхозников – преимущественно из российской глубинки. Постепенно эта территория стала большой военной базой СССР и остается в этом статусе в современной РФ. Здесь находится штаб Балтийского флота государства-агрессора. Кстати, в 2023 году в соседней Польше Комиссия по стандартизации географических наименований рекомендовала употреблять в отношении бывшего Кенигсберга и области не российское, а польское название — Крулевецкая область. Ведь Михаил Калинин, в честь которого назвали город и область, был одним из советских деятелей, чья подпись стоит под решением о расстреле польских офицеров в Катыни в 1940 году.

6 апреля 1973 года состоялся запуск американской автоматической межпланетной станции «Пионер-11», которая первой изо всех космических кораблей достигла Сатурна. Подробнее.

6 апреля 2016 года в Нидерландах состоялся консультативный референдум по ассоциации Украины с ЕС. Подробнее.

6 апреля 2022 года умер российский политик, ненавистник Украины Владимир Жириновский. Со 2 февраля 2022 года он находился в больнице с диагнозом COVID-19. По инсайдам СМИ, Жириновский большую часть срока пребывания в больнице был без сознания, его несколько раз «хоронили» заранее.

Церковный праздник

6 апреля чтят память святителя Евтихия, архиепископа Константинопольского. В возрасте 12 лет будущего святителя родители отправили в Константинополь – получать дальнейшее образование. Несмотря на то, что в изучении наук он делал успехи, Евтихий все же решил посвятить себя монашеской жизни. Он пошел в один из амасийских монастырей. За строгую жизнь со временем был поставлен архимандритом всех амасийских монастырей, а в 552 году возведен на патриарший престол. Вместо больного митрополита Амасийского участвовал во Вселенском соборе. Там святителя Евтихия отметил патриарх Константинопольский Мина и предсказал, что тот станет патриархом после него. После смерти патриарха Мины в видении императору Юстиниану I явился апостол Петр и, указав рукой на Евтихия, сказал: «Пусть он будет поставлен вам епископом». Противостоял ереси «нетленномнителей», из-за чего вызвал гнев императора Юстиниана, который и сам склонялся к ней. По приказу императора воины схватили святителя в храме, сорвали с него патриаршую одежду и отправили в ссылку в амасийский монастырь. После смерти патриарха Иоанна Схоластика Евтихий в 577 году вернулся на кафедру после 12-летнего изгнания. А через четыре с половиной года после возвращения, в 582 году, умер.

Народные приметы

Если утром 6 апреля роса, то в этом году будет хороший урожай пшена и кукурузы.

Если ночь с 5 на 6 апреля теплая, то весной будет хорошая погода.

Если до этой даты зацвела яблоня, то морозов больше не будет.

Что нельзя делать 6 апреля

Нельзя работать на огороде и саду. Считалось, что все посеянное и посаженное в этот день уничтожит град.

Не желательно давать деньги взаймы.