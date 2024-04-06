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Сьогодні 6 квітня: яке свято та день в історії

Календар 06:00   06.04.2024
Оксана Горун
Сьогодні 6 квітня: яке свято та день в історії

6 квітня 1327 року поет Франческо Петрарка зустрів Лауру – музу всього свого життя. У 1453-му почалася облога турками Константинополя. У 1814-му Наполеон зрікся престолу. У 1896-му в Афінах розпочалися перші сучасні Олімпійські ігри. У 1909-му Роберт Пірі із супутниками першим в історії досяг Північного полюса. У 1946-му до складу СРСР включили частину Східної Пруссії, яка згодом стала Калінінградською областю. У 1973-му до Сатурна вперше вирушила міжпланетна станція.

Свята та пам’ятні дати 6 квітня

6 квітня – Міжнародний день спорту на благо розвитку та миру.

Також відзначають: Всесвітній день настільного тенісу, Міжнародний день асексуальності. Традиційно перша субота квітня – День чистої карми та Міжнародний день бою подушками.

6 квітня в історії

6 квітня 1327 року, за твердженням італійського поета Франческо Петрарка, він зустрів музу всього свого життя – Лауру. Саме їй поет присвятив сонети, які стали класикою світової літератури на віки. Детальніше.

Петрарка зустрічає Лауру у церкві
Ілюстрація: leicestergalleries.com

6 квітня 1453 року почалася облога Константинополя турками-османами. Детальніше.

6 квітня 1814 року після вступу до Парижа військ Шостої коаліції французький імператор Наполеон I зрікся престолу. Детальніше.

6 квітня 1896 року в Афінах стартували перші сучасні Олімпійські ігри. Детальніше.

6 квітня 1909 року американець Роберт Пірі із супутниками першим в історії досяг Північного полюса. Детальніше.

6 квітня 1946 року до складу СРСР включили територію, яка ніколи не належала цій країні та лише кілька років у XVIII столітті провела під окупацією її імперської попередниці – Росії. А саме – частину Східної Пруссії, яка згодом стала Калінінградською областю. Попри любов сучасного керівництва РФ до “історичних кордонів”, до складу країни досі входить територія, яка не має до неї жодного відношення.

Кенігсберг у 19 столітті
Кенігсберг: двір та замкова церква (орієнтовно 1890-1900 роки). Ілюстрація: uk.m.wikipedia.org

Землі сучасної Калінінградської області РФ із V століття заселяли племена прусів – споріднені сучасним латишам і литовцям. У 1230 році Папа Римський відправив сюди лицарів Тевтонського ордена з нібито “богоугодною” місією хрещення місцевих язичників. Насправді ж відбулася колонізація земель хрестоносцями. Згодом тут утворилася держава Тевтонського ордену. Місцеве населення поступово асимілювалося (не без партизанської війни на початку колонізації). На колонізованих землях поширювалася німецька мова. Поступово – з прийняттям християнства як місцевими жителями, так і в сусідньому Великому королівстві Литовському, поважних причин для знаходження тут тевтонських лицарів ставало дедалі менше. Отже, з часом зменшувався потік фінансування цієї колонії з Німеччини. У ХV столітті держава Тевтонського ордена вже відверто занепадала. А в 1525-му за наказом великого магістра Альбрехта державу хрестоносців перетворили на світське прусське герцогство. Сам Альбрехт став першим герцогом Пруссії. У 1657 році герцогство стало частиною об’єднаної Бранденбурзько-Прусської держави.

І лише у другій половині XVIII століття стався короткий епізод, який пов’язував ці землі з Росією. Під час Семирічної війни сюди вдерлися російські війська та наприкінці 1757 року окупували Кенігсберг. Окупація росіянами Східної Пруссії тривала до завершення війни в 1762-му (цей епізод німецькі історики називають “перший російський час”). Семирічна війна закінчилася перемогою англо-прусської коаліції. Росія ж підписала з Пруссією сепаратний мирний договір, згідно з яким повернула окуповану територію. Надалі, вже в ХІХ столітті, прем’єр-міністр Пруссії Отто фон Бісмарк сформував навколо неї Німецьку імперію, де й став “залізним канцлером”.

Ще одну спробу “прихопити” ці території росіяни зробили на початку Першої світової війни – у 1914-му, проте невдало. Окупувати Кенігсберг вдруге їм вдалося лише 9 квітня 1945-го – на фінальному етапі Другої світової війни. А згодом своє дуже сумнівне право на ці території СРСР закріпив під час Потсдамської конференції. Тоді приблизно третину Східної Пруссії передали СРСР, а решту – Польщі. На захоплених територіях створили Кенігсберзький особливий військовий округ, а 7 квітня 1946 року вийшов указ президії Верховної ради СРСР, яким на базі цього округу створили Кенігсберзьку область у складі РРФСР. 4 липня Кенігсберг перейменували на Калінінград, а область – на Калінінградську. Далі Сталін та його підручні пустили в дію тут свою улюблену тактику – депортували місцеве населення (понад 100 тисяч місцевих німців відправили до Німеччини) та завезли радянських колгоспників – переважно з російської глибинки. Поступово ця територія стала великою військовою базою СРСР і залишається в цьому статусі в сучасній РФ. Тут знаходиться штаб Балтійського флоту держави-агресора. До речі, у 2023 році в сусідній Польщі Комісія зі стандартизації географічних найменувань рекомендувала вживати щодо колишнього Кенігсберга та області не російську, а польську назву – Крулевецька область. Адже Михайло Калінін, на честь якого назвали місто та область, був одним з радянських діячів, чий підпис стоїть під рішенням про розстріл польських офіцерів у Катині в 1940 році.

6 квітня 1973 року відбувся запуск американської автоматичної міжпланетної станції “Піонер-11”, яка першою з усіх космічних кораблів досягла Сатурна. Детальніше.

Юпітер та Сатурн документальні фото
Фото міжпланетної станції “Піонер-11”

6 квітня 2016 року в Нідерландах відбувся консультативний референдум щодо асоціації України з ЄС. Детальніше.

6 квітня 2022 року помер російський політик, ненависник України Володимир Жириновський. З 2 лютого 2022 року він перебував у лікарні з діагнозом COVID-19. За інсайдами ЗМІ, Жириновський більшу частину терміну перебування в лікарні був непритомний, його кілька разів “ховали” заздалегідь.

Церковне свято

6 квітня вшановують пам’ять святителя Євтихія, архієпископа Константинопольського. У віці 12 років майбутнього святителя батьки відправили до Константинополя – здобувати подальшу освіту. Попри те, що у вивчанні наук він робив успіхи, Євтихій усе ж вирішив присвятити себе чернечому життю. Він пішов до одного з амасійських монастирів. За строге життя із часом був поставлений архімандритом усіх амасійських монастирів, а в 552 році зведений на патріарший престол. Замість хворого митрополита Амасійського брав участь у Вселенському соборі. Там святителя Євтихія відзначив патріарх Константинопольський Міна та передбачив, що той стане патріархом після нього. Після смерті патріарха Міни у видінні імператору Юстиніану І явився апостол Петро і, вказавши рукою на Євтихія, сказав: “Нехай він буде поставлений вам єпископом”. Протистояв єресі “нетлінномнителів”, через що викликав гнів імператора Юстиніана, який і сам схилявся до неї. За наказом імператора воїни схопили святителя у храмі, зірвали з нього патріарше вбрання і відправили на заслання до амасійського монастиря. Після смерті патріарха Іоанна Схоластика Євтихій у 577 році повернувся на кафедру з 12-річного вигнання. А через чотири з половиною роки після повернення, у 582 році помер.

Народні прикмети

Якщо вранці 6 квітня роса, то цього року буде хороший врожай проса й кукурудзи.

Якщо ніж із 5 на 6 квітня тепла, то навесні буде гарна погода.

Якщо до цієї дати зацвіла яблуня, то морозів більше не буде.

Що не можна робити 6 квітня

Не можна працювати на городі та в саду. Вважалося, що все посіяне та посаджене в цей день знищить град.

Не бажано давати гроші в борг.

Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публікації матеріалу: 6 Квітня 2024 в 06:00;

  • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "6 квітня 1327 року поет Франческо Петрарка зустрів Лауру – музу всього свого життя. У 1453-му почалася облога турками Константинополя. У 1814-му Наполеон зрікся престолу".