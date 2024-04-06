Сьогодні 6 квітня: яке свято та день в історії

6 квітня 1327 року поет Франческо Петрарка зустрів Лауру – музу всього свого життя. У 1453-му почалася облога турками Константинополя. У 1814-му Наполеон зрікся престолу. У 1896-му в Афінах розпочалися перші сучасні Олімпійські ігри. У 1909-му Роберт Пірі із супутниками першим в історії досяг Північного полюса. У 1946-му до складу СРСР включили частину Східної Пруссії, яка згодом стала Калінінградською областю. У 1973-му до Сатурна вперше вирушила міжпланетна станція.

Свята та пам’ятні дати 6 квітня

6 квітня – Міжнародний день спорту на благо розвитку та миру.

Також відзначають: Всесвітній день настільного тенісу, Міжнародний день асексуальності. Традиційно перша субота квітня – День чистої карми та Міжнародний день бою подушками.

6 квітня в історії

6 квітня 1327 року, за твердженням італійського поета Франческо Петрарка, він зустрів музу всього свого життя – Лауру. Саме їй поет присвятив сонети, які стали класикою світової літератури на віки. Детальніше.

6 квітня 1453 року почалася облога Константинополя турками-османами. Детальніше.

6 квітня 1814 року після вступу до Парижа військ Шостої коаліції французький імператор Наполеон I зрікся престолу. Детальніше.

6 квітня 1896 року в Афінах стартували перші сучасні Олімпійські ігри. Детальніше.

6 квітня 1909 року американець Роберт Пірі із супутниками першим в історії досяг Північного полюса. Детальніше.

6 квітня 1946 року до складу СРСР включили територію, яка ніколи не належала цій країні та лише кілька років у XVIII столітті провела під окупацією її імперської попередниці – Росії. А саме – частину Східної Пруссії, яка згодом стала Калінінградською областю. Попри любов сучасного керівництва РФ до “історичних кордонів”, до складу країни досі входить територія, яка не має до неї жодного відношення.

Землі сучасної Калінінградської області РФ із V століття заселяли племена прусів – споріднені сучасним латишам і литовцям. У 1230 році Папа Римський відправив сюди лицарів Тевтонського ордена з нібито “богоугодною” місією хрещення місцевих язичників. Насправді ж відбулася колонізація земель хрестоносцями. Згодом тут утворилася держава Тевтонського ордену. Місцеве населення поступово асимілювалося (не без партизанської війни на початку колонізації). На колонізованих землях поширювалася німецька мова. Поступово – з прийняттям християнства як місцевими жителями, так і в сусідньому Великому королівстві Литовському, поважних причин для знаходження тут тевтонських лицарів ставало дедалі менше. Отже, з часом зменшувався потік фінансування цієї колонії з Німеччини. У ХV столітті держава Тевтонського ордена вже відверто занепадала. А в 1525-му за наказом великого магістра Альбрехта державу хрестоносців перетворили на світське прусське герцогство. Сам Альбрехт став першим герцогом Пруссії. У 1657 році герцогство стало частиною об’єднаної Бранденбурзько-Прусської держави.

І лише у другій половині XVIII століття стався короткий епізод, який пов’язував ці землі з Росією. Під час Семирічної війни сюди вдерлися російські війська та наприкінці 1757 року окупували Кенігсберг. Окупація росіянами Східної Пруссії тривала до завершення війни в 1762-му (цей епізод німецькі історики називають “перший російський час”). Семирічна війна закінчилася перемогою англо-прусської коаліції. Росія ж підписала з Пруссією сепаратний мирний договір, згідно з яким повернула окуповану територію. Надалі, вже в ХІХ столітті, прем’єр-міністр Пруссії Отто фон Бісмарк сформував навколо неї Німецьку імперію, де й став “залізним канцлером”.

Ще одну спробу “прихопити” ці території росіяни зробили на початку Першої світової війни – у 1914-му, проте невдало. Окупувати Кенігсберг вдруге їм вдалося лише 9 квітня 1945-го – на фінальному етапі Другої світової війни. А згодом своє дуже сумнівне право на ці території СРСР закріпив під час Потсдамської конференції. Тоді приблизно третину Східної Пруссії передали СРСР, а решту – Польщі. На захоплених територіях створили Кенігсберзький особливий військовий округ, а 7 квітня 1946 року вийшов указ президії Верховної ради СРСР, яким на базі цього округу створили Кенігсберзьку область у складі РРФСР. 4 липня Кенігсберг перейменували на Калінінград, а область – на Калінінградську. Далі Сталін та його підручні пустили в дію тут свою улюблену тактику – депортували місцеве населення (понад 100 тисяч місцевих німців відправили до Німеччини) та завезли радянських колгоспників – переважно з російської глибинки. Поступово ця територія стала великою військовою базою СРСР і залишається в цьому статусі в сучасній РФ. Тут знаходиться штаб Балтійського флоту держави-агресора. До речі, у 2023 році в сусідній Польщі Комісія зі стандартизації географічних найменувань рекомендувала вживати щодо колишнього Кенігсберга та області не російську, а польську назву – Крулевецька область. Адже Михайло Калінін, на честь якого назвали місто та область, був одним з радянських діячів, чий підпис стоїть під рішенням про розстріл польських офіцерів у Катині в 1940 році.

6 квітня 1973 року відбувся запуск американської автоматичної міжпланетної станції “Піонер-11”, яка першою з усіх космічних кораблів досягла Сатурна. Детальніше.

6 квітня 2016 року в Нідерландах відбувся консультативний референдум щодо асоціації України з ЄС. Детальніше.

6 квітня 2022 року помер російський політик, ненависник України Володимир Жириновський. З 2 лютого 2022 року він перебував у лікарні з діагнозом COVID-19. За інсайдами ЗМІ, Жириновський більшу частину терміну перебування в лікарні був непритомний, його кілька разів “ховали” заздалегідь.

Церковне свято

6 квітня вшановують пам’ять святителя Євтихія, архієпископа Константинопольського. У віці 12 років майбутнього святителя батьки відправили до Константинополя – здобувати подальшу освіту. Попри те, що у вивчанні наук він робив успіхи, Євтихій усе ж вирішив присвятити себе чернечому життю. Він пішов до одного з амасійських монастирів. За строге життя із часом був поставлений архімандритом усіх амасійських монастирів, а в 552 році зведений на патріарший престол. Замість хворого митрополита Амасійського брав участь у Вселенському соборі. Там святителя Євтихія відзначив патріарх Константинопольський Міна та передбачив, що той стане патріархом після нього. Після смерті патріарха Міни у видінні імператору Юстиніану І явився апостол Петро і, вказавши рукою на Євтихія, сказав: “Нехай він буде поставлений вам єпископом”. Протистояв єресі “нетлінномнителів”, через що викликав гнів імператора Юстиніана, який і сам схилявся до неї. За наказом імператора воїни схопили святителя у храмі, зірвали з нього патріарше вбрання і відправили на заслання до амасійського монастиря. Після смерті патріарха Іоанна Схоластика Євтихій у 577 році повернувся на кафедру з 12-річного вигнання. А через чотири з половиною роки після повернення, у 582 році помер.

Народні прикмети

Якщо вранці 6 квітня роса, то цього року буде хороший врожай проса й кукурудзи.

Якщо ніж із 5 на 6 квітня тепла, то навесні буде гарна погода.

Якщо до цієї дати зацвіла яблуня, то морозів більше не буде.

Що не можна робити 6 квітня

Не можна працювати на городі та в саду. Вважалося, що все посіяне та посаджене в цей день знищить град.

Не бажано давати гроші в борг.