18 березня за церковним календарем – пам’ять мученика Конона Ісаврійського. Цього дня відбулася не визнана Україною та світом анексія Криму РФ, у Німеччині під тиском пішов у відставку “залізний канцлер” Бісмарк, а Китай зробив крок до першої опіумної війни.

Свята та пам’ятні дати 18 березня

18 березня в Україні відзначають День працівника податкової та митної справи.

У світі – Всесвітній день вторинної переробки.

18 березня в історії

18 березня 1839 року китайський імператор заборонив іноземним торговим компаніям ввозити до Китаю опіум. Це спричинило першу опіумну війну.

Перед цим Британська Ост-Індійська компанія в обхід обмежень, які впроваджувала династія Цин, почала продавати до Китаю опіум, вирощений в Індії, через посередників. В обмін на наркотик, який на той момент активно використовували також у медицині, британські бізнесмени отримували срібло. Це суттєво порушило торговельний баланс у Китаї та збільшило кількість наркозалежних у країні. Імператор запровадив заборону на ввезення опіуму до країни іноземцями. Після цього вже в травні урядовий комісар конфіскував велику партію опіуму в британців та знищив його. Це спричинило те, що британський флот розпочав військові дії проти Китаю. Китайська армія зазнала поразки, а британські війська захопили низку китайських міст і територій, у тому числі острів Гонконг. Мирний договір із Великобританією Китайська імперія підписала у 1842 році. Згідно з ним Гонконг перейшов до британців у довічне користування. Його повернули Китаю лише наприкінці XX століття. І Гонконг все ще тяжко інтегрується до складу комуністичної країни.

18 березня 1890 року під тиском останнього німецького імператора Вільгельма II заяву про відставку написав “залізний канцлер” – Отто фон Бісмарк.

Він віддав політиці 40 років, створив із розрізнених німецьких держав єдину Німецьку імперію та залишався другою особою держави (а багато хто справедливо скаже, що першою) за кількох імператорів. Сьогодні Бісмарк є національним героєм Німеччини. З новим імператором Вільгельмом II Отто фон Бісмарк, як сказали б зараз, не зійшовся характерами. Досвідчений дипломат та державний діяч Бісмарк вважав Вільгельма тим, хто обов’язково штовхне Німеччину у війну. Вільгельм називав “залізного канцлера” людиною з минулого. Імператор хотів позбутися надто впливового та самостійного канцлера, і зміг його дотиснути. Наступником Бісмарка імператор призначив політично недосвідченого генерала Лео фон Капріві.

18 березня 1913 року у Львові створено військове товариство “Січові стрільці”. Це сталося на зборах українських діячів Галичини. Поширення стрілецьких товариств у Галичині було стрімким, і за короткий час їх налічувалося близько 50.

18 березня 1965 року відбувся перший вихід людини у відкритий космос. Першовідкривачем став радянський космонавт Олексій Леонов. Він 23 хвилини був за бортом корабля “Восток-2”. За ці хвилини йому довелося пережити позаштатну ситуацію – роздутий космічний скафандр заважав поверненню в корабель. Проте першопрохідник упорався.

18 березня 2014 року російський президент Путін підписав зі зрадниками Аксьоновим та Костянтиновим так званий “Договір про прийняття Криму до складу Росії”. Перед цим у Криму поспіхом провели фейковий референдум, намалювавши майже стовідсоткове бажання мешканців Криму приєднатися до РФ. Насильницька анексія Криму, як і псевдореферендум, не визнається Україною та більшістю країн світу, а також Генеральною асамблеєю ООН, ПАРЄ, парламентською асамблеєю ОБСЄ. Верховна Рада України затвердила закон, що визначає АРК та Севастополь як території, що знаходяться під тимчасовою окупацією. При цьому термін “незаконна анексія” широко використовується у міжнародних документах та позовах України до міжнародних судів.

Церковне свято 18 березня

18 березня християни вшановують пам’ять святого мученика Ісаврійського Конона. У юності на вимогу батьків Конон був заручений з дівчиною на ім’я Ганна. Але переконав її після весілля залишитися незайманою. Молоде подружжя жило як брат із сестрою, присвятивши себе Богу. Конон привів до християнської віри і своїх батьків. Його батько святий Нестор помер мученицьки. Рано померли матір Конона та його дружина. Він же присвятив себе чернечим працям. Мав дар чудотворення. Коли в Ісаврії почалися гоніння на християн, одним із перших постраждав святий Конон. Його піддали жорстоким тортурам за відмову принести жертву ідолам. Однак жителі Ісаврії, дізнавшись про катування святого, вирушили зі зброєю в руках на захист мученика. Його мучителі злякались та покинули Конона пораненим і закривавленим. Утім він вижив. Помер за два роки мирно та був похований поруч із батьками та дружиною.

Народні прикмети

Якщо на Конона сухо та ясно, то літо буде посушливим.

Якщо гримнув грім, то настав час садити молоді дерева в саду.

Якщо вже з’явилися мухи чи метелики, то морозів більше не буде.

Що не можна робити 18 березня

У цей день не можна користуватися граблями та вилами.

Не можна залишати землю неораною.