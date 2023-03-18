Сегодня 18 марта: какой праздник и день в истории

18 марта по церковному календарю – память мученика Конона Исаврийского. В этот день состоялась не признанная Украиной и миром аннексия Крыма РФ, в Германии под давлением ушел в отставку «железный канцлер» Бисмарк, а Китай шагнул к первой опиумной войне.

Праздники и памятные даты 18 марта

18 марта в Украине отмечают День работника налогового и таможенного дела.

В мире – Всемирный день вторичной переработки.

18 марта в истории

18 марта 1839 года китайский император запретил иностранным торговым компаниям ввозить в Китай опиум. Это послужило причиной первой опиумной войны.

Перед этим Британская Ост-Индийская компания в обход ограничений, которые внедряла династия Цин, начала продавать в Китай опиум, выращенный в Индии, через посредников. В обмен на наркотик, который в тот момент активно использовали и в медицине, британские бизнесмены получали серебро. Это существенно нарушило торговый баланс в Китае и увеличило количество наркозависимых в стране. Император ввел запрет на ввоз опиума в страну иностранцами. После этого уже в мае правительственный комиссар конфисковал большую партию опиума у британцев и уничтожил его. Это стало причиной того, что британский флот начал военные действия против Китая. Китайская армия потерпела поражение, а британские войска захватили ряд китайских городов и территорий, в том числе остров Гонконг. Мирный договор с Великобританией Китайская империя подписала в 1842 году. Согласно ему Гонконг перешел к британцам в пожизненное пользование. Его вернули Китаю только в конце ХХ века. И Гонконг все еще тяжело интегрируется в состав коммунистической страны.

18 марта 1890 года под давлением последнего немецкого императора Вильгельма II заявление об отставке написал «железный канцлер» — Отто фон Бисмарк.

Он отдал политике 40 лет, создал из разрозненных немецких государств единую Немецкую империю и оставался вторым лицом государства (а многие справедливо скажут, что первым) при нескольких императорах. Сегодня Бисмарк является национальным героем Германии. С новым императором Вильгельмом II Отто фон Бисмарк, как сказали бы сейчас, «не сошелся характерами». Опытный дипломат и государственный деятель Бисмарк считал Вильгельма тем, кто обязательно толкнет Германию в войну. Вильгельм называл «железного канцлера» человеком из прошлого. Император хотел избавиться от слишком влиятельного и самостоятельного канцлера, и смог его дожать. Преемником Бисмарка император назначил политически неопытного генерала Лео фон Каприви.

18 марта 1913 года во Львове создано военное общество «Сечевые стрельцы». Это произошло на собрании украинских деятелей Галичины. Распространение стрелковых обществ в Галичине было стремительным, и за короткое время их насчитывалось около 50.

18 марта 1965 года состоялся первый выход человека в открытый космос. Первооткрывателем стал советский космонавт Алексей Леонов. Он 23 минуты находился за бортом корабля «Восток-2». За эти минуты ему пришлось пережить нештатную ситуацию – раздутый космический скафандр мешал возвращению в корабль. Однако первопроходец справился.

18 марта 2014 года российский президент Путин подписал с предателями Аксеновым и Константиновым так называемый «Договор о принятии Крыма в состав России». Перед этим в Крыму наспех провели фейковый референдум, нарисовав почти стопроцентное желание жителей Крыма присоединиться к РФ. Насильственная аннексия Крыма, как и псевдореферендум, не признается Украиной и большинством стран мира, а также Генеральной ассамблеей ООН, ПАСЕ, парламентской ассамблеей ОБСЕ. Верховная Рада Украины утвердила закон, определяющий АРК и Севастополь как территории, находящиеся под временной оккупацией. При этом термин «незаконная аннексия» широко используется в международных документах и исках Украины в международные суды.

Церковный праздник 18 марта

18 марта христиане чтят память святого мученика Конона Исаврического. В юности по требованию родителей Конон обручился с девушкой по имени Анна. Но убедил ее после свадьбы остаться девственной. Молодые супруги жили как брат с сестрой, посвятив себя Богу. Конон привел к христианской вере и своих родителей. Его отец святой Нестор умер мученически. Рано скончались мать Конона и его жена. Он же посвятил себя монашеским трудам. Имел дар чудотворения. Когда в Исаврии начались гонения на христиан, одним из первых пострадал святой Конон. Его подвергли жестоким пыткам за отказ принести жертву идолам. Однако жители Исаврии, узнав о мучениях святого, отправились с оружием в руках на защиту мученика. Его мучители испугались и покинули Конона раненым и окровавленным. Впрочем, он выжил. Умер через два года мирно и был похоронен рядом с родителями и женой.

Народные приметы

Если на Конона сухо и ясно, то лето будет засушливым.

Если грянул гром, то пора сажать молодые деревья в саду.

Если уже появились мухи или бабочки, то морозов больше не будет.

Что нельзя делать 18 марта

В этот день нельзя пользоваться граблями и вилами.

Нельзя оставлять землю невспаханной.