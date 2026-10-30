Без света останутся жители двух районов Харькова в субботу: адреса

31 октября с 09:00 до 17:00 будут обесточены потребители частей Новобаварского и Холодногорского районов Харькова, сообщили в АО «Харьковоблэнерго».

Причина – проведение ремонтных работ, объяснили энергетики.

Адреса, где не будет света:

Напомним, по указанию НЭК «Укрэнерго» из-за сложной ситуации в энергосистеме, сложившейся в результате российских обстрелов, сегодня, 30 октября, в Харьковской области ввели графики почасовых отключений света. Ознакомиться с ними можно здесь. Для промышленности и бизнеса с 06:00 до 24:00 будут действовать графики ограничения мощности (ГОМ).