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Вооруженные пленные оккупанты сбежали на Харьковщине? СБУ заявляет о вбросе

Происшествия 17:12   29.10.2026
Виктория Яковенко
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Вооруженные пленные оккупанты сбежали на Харьковщине? СБУ заявляет о вбросе Фото: Станислав Бунятов

Днем 29 октября военнослужащий Станислав Бунятов (позывной Осман) сообщил, что накануне около 21:00 в районе Староверовки из-под стражи ВСП сбежали двое пленных оккупантов с оружием. Служба безопасности Украины эту информацию опровергла.

Дополнено в 17:12. В Военной службе правопорядка сообщили, что распространенная информация о бегстве двух российских военнопленных с оружием из-под стражи, а также расстрел автомобиля ВСП вблизи Старовировки Харьковской области не соответствует действительности.

«Указанное событие в ВСП не фиксировалось. Подразделения Военной службы правопорядка продолжают выполнять задачи в штатном режиме в определенных местах», — говорится в сообщении ВСП.

«В службе военной службы правопорядка нужно проводить комплексную проверку военнослужащих, занимающихся конвоированием. Не первый случай, когда халатное отношение к исполнению служебных обязанностей приводит к подобным последствиям», — написал Бунятов.

В комментариях под сообщением военного СБУ отметила, что это «информационный вброс противника».

оккупанты сбежали на Харьковщине, СБУ опровергла
Скриншот

Напомним, 14 октября в Харькове задержали 36-летнего россиянина Леонида Рыжикова с позывным «Юла». Областная прокуратура сообщила, что он шел в город с фронта в течение почти десяти дней и по дороге убил гражданского и пятерых украинских военных. Ведомство опубликовало видео допроса подозреваемого, на котором тот признается в содеянном.

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Автор: Виктория Яковенко

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  • • Дата публикации материала: 29 октября 2026 в 17:12;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Днем 29 октября военнослужащий Станислав Бунятов (позывной Осман) сообщил, что накануне около 21:00 сбежали двое пленных оккупантов с оружием. СБУ эту информацию опровергла.".