Пятерых военнослужащих убил неизвестный в Харьковском районе — полиция

Накануне, 13 октября, в Харьковской области неизвестный открыл огонь из автоматического оружия и убил пятерых военнослужащих. Информацию подтвердили в пресс-службе ГУ Нацполиции в Харьковской области.

Дополнено в 12:20. В пресс-службе областной прокуратуры уточнили, что на территории Харьковского района неизвестный открыл огонь по пяти военнослужащим ВСУ, которые находились в жилом доме. Все пятеро погибли.

Следователи начали досудебное расследование по факту умышленного убийства.

«Сейчас правоохранители проводят необходимые следственные действия, устанавливают личность нападающего и его местонахождение. В рамках расследования проверяются разные версии происшествия, выясняются мотивы и все обстоятельства преступления», — уточнила пресс-секретарь облпрокуратуры Валерия Чирина.

12:06. Преступление, по данным правоохранителей, произошло в Харьковском районе.

«Факт происшествия подтверждается. Ведомости по этому факту внесены в ЕРДР по ч. 2 ст. 115 УКУ. Сейчас продолжаются меры по установлению лица, причастного к уголовному правонарушению», — информируют в полиции.

Издание «Главком» со ссылкой на источники в правоохранительных органах информирует, что тем временем в области полиция разыскивает двух российских военнопленных, которые, предварительно, скрылись с места содержания.