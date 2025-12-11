Оккупанты убили мужчину на Харьковщине, рядом оставили «ждуна»

10 декабря операторы БпЛА 77 отдельной аэромобильной Приднепровской бригады ДШВ ВСУ на дороге неподалеку от села Новоплатоновка обнаружили тело гражданского, который двигался на мототранспорте и погиб в результате удара российского FPV-дрона.

«Зафиксировано, что вблизи места поражения противник дополнительно разместил второй FPV-дрон типа «ждун» с целью повторного поражения любого, кто приблизится к погибшему или будет проезжать по тому же маршруту», — рассказали в бригаде.

Военные отметили, что в указанном районе не расположены позиции или объекты СОУ.

«Что свидетельствует об умышленном и целенаправленном применении вооружения против гражданского населения», – подчеркнули воины.

Напомним, 3 ноября в селе Кругляковка в Купянском районе враг атаковал БпЛА двух гражданских и собаку. Как сообщили в отделении коммуникаций 77 отдельной аэромобильной Приднепровской бригады ДШВ ВСУ, люди двигались по дороге с белым флагом.