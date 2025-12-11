Live

Оккупанты убили мужчину на Харьковщине, рядом оставили «ждуна»

Фронт 12:08   11.12.2025
Виктория Яковенко
Оккупанты убили мужчину на Харьковщине, рядом оставили «ждуна» Скриншот

10 декабря операторы БпЛА 77 отдельной аэромобильной Приднепровской бригады ДШВ ВСУ на дороге неподалеку от села Новоплатоновка обнаружили тело гражданского, который двигался на мототранспорте и погиб в результате удара российского FPV-дрона.

«Зафиксировано, что вблизи места поражения противник дополнительно разместил второй FPV-дрон типа «ждун» с целью повторного поражения любого, кто приблизится к погибшему или будет проезжать по тому же маршруту», — рассказали в бригаде.

Военные отметили, что в указанном районе не расположены позиции или объекты СОУ.

«Что свидетельствует об умышленном и целенаправленном применении вооружения против гражданского населения», – подчеркнули воины.

Напомним, 3 ноября в селе Кругляковка в Купянском районе враг атаковал БпЛА двух гражданских и собаку. Как сообщили в отделении коммуникаций 77 отдельной аэромобильной Приднепровской бригады ДШВ ВСУ, люди двигались по дороге с белым флагом.

Читайте также: Утром россияне атаковали село на Харьковщине – начался пожар (фото)

Автор: Виктория Яковенко
Популярно
Харьков определился с празднованием Нового года, первый снег: итоги 10 декабря
Харьков определился с празднованием Нового года, первый снег: итоги 10 декабря
10.12.2025, 23:00
Новости Харькова – главное 11 декабря: смертельный пожар, погиб пенсионер
Новости Харькова – главное 11 декабря: смертельный пожар, погиб пенсионер
11.12.2025, 12:12
Сегодня 11 декабря 2025: какой праздник и день в истории
Сегодня 11 декабря 2025: какой праздник и день в истории
11.12.2025, 06:00
Как будут отключать свет в Харьковской области 11 декабря — график
Как будут отключать свет в Харьковской области 11 декабря — график
10.12.2025, 21:38
«Уже невозможно давать заднюю» – Трегубов о действиях россиян в Купянске
«Уже невозможно давать заднюю» – Трегубов о действиях россиян в Купянске
11.12.2025, 10:12
Сколько в Харькове стоят искусственные елки: цены за год выросли – мэрия
Сколько в Харькове стоят искусственные елки: цены за год выросли – мэрия
11.12.2025, 12:37

Новости по теме:

10.12.2025
Эвакуация под контролем дрона: из Купянска вывезли четырех человек (видео)
30.11.2025
Двое харьковчан ехали в Казачью Лопань и попали под удар дрона (дополнено)
14.11.2025
Российский дрон убил полицейского на Харьковщине
07.11.2025
Россияне убили женщину ударом БпЛА в селе Харьковской области
04.11.2025
Как харьковчанам уберечься от FPV-дронов: совет от Синегубова


  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.

Если вам интересна новость: «Оккупанты убили мужчину на Харьковщине, рядом оставили «ждуна»», то посмотрите больше в разделе Фронт на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
  • • Дата публикации материала: 11 декабря 2025 в 12:08;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "10 декабря операторы БпЛА 77 отдельной аэромобильной Приднепровской бригады ДШВ ВСУ на дороге неподалеку от села Новоплатоновка обнаружили тело гражданского".