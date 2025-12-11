Окупанти вбили чоловіка на Харківщині, поруч залишили «ждуна»
10 грудня оператори БпЛА 77 окремої аеромобільної Наддніпрянської бригади ДШВ ЗСУ на дорозі неподалік села Новоплатонівка виявили тіло цивільного чоловіка, який рухався мототранспортом та загинув унаслідок удару російського FPV-дрона.
«Зафіксовано, що поблизу місця ураження противник додатково розмістив другий FPV-дрон типу «ждун» із метою повторного ураження будь-якої особи, яка наблизиться до загиблого або проїжджатиме тим самим маршрутом», – розповіли у бригаді.
Військові наголосили, що в зазначеному районі не розташовано жодних позицій чи об’єктів СОУ.
«Що свідчить про навмисне та цілеспрямоване застосування озброєння проти цивільного населення», – підкреслили воїни.
Нагадаємо, 3 листопада у селі Кругляківка в Куп’янському районі ворог атакував БпЛА двох цивільних та собаку. Як повідомили у відділенні комунікацій 77 окремої аеромобільної Наддніпрянської бригади ДШВ ЗСУ, люди рухалися дорогою з білим прапором.
