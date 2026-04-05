Троє постраждалих – російські БпЛА атакували Харківщину
Вранці 5 квітня російські дрони вдарили по населених пунктах Лісове, Слатине, Чугуєв, повідомила Харківська обласна прокуратура.
У селі Лісне внаслідок атаки БпЛА, попередньо типу «Герань», пошкоджене приватне домоволодіння, його 46-річний власник потребував медичної допомоги.
Близько 09:45 у селищі Слатине внаслідок удару БпЛА (тип встановлюють) також пошкоджений житловий будинок, жінка поранена.
Орієнтовно о 11:10 у міста Чугуїв безпілотник типу V2U влучив у господарчу споруду, виникла пожежа. На місці медичну допомогу надали 56-річній жінці, у неї була гостра реакція на стрес.
- • Дата публікації матеріалу: 5 Квітня 2026 в 20:59;