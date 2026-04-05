Заморозки на ґрунті очікують вночі 6 квітня у Харкові й області

Попередження про небезпечні метеорологічні явища на 6 квітня повідомив Харківський регіональний центр гідрометеорології.

«Вночі 6 квітня очікують: у Харкові на поверхні ґрунту заморозки 0 – 2°; у Харківській області на поверхні ґрунту та місцями у повітрі заморозки 0-3°. (I рівень небезпеки, жовтий 🟡)», – повідомили метеорологи.

Раніше регіональний центр гідрометеорології попередив , що 5 квітня зі збереженням до кінця доби по місту та області очікують пориви вітру, 15 – 20 м/с. (I рівень небезпеки, жовтий 🟡).