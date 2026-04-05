Заморозки на почве ожидают ночью 6 апреля в Харькове и области
Фото: Pinterest
Предупреждение об опасных метеорологических явлениях на 6 апреля сообщил Харьковский региональный центр гидрометеорологии.
«Ночью 6 апреля ожидают: в Харькове на поверхности почвы заморозки 0 – 2°; в Харьковской области на поверхности почвы и местами в воздухе заморозки 0-3°. (I уровень опасности, желтый 🟡)», — сообщили метеорологи.
Ранее региональный центр гидрометеорологии предупредил, что 5 апреля с сохранением до конца суток по городу и области ожидают порывы ветра 💨, 15 – 20 м/с. (I уровень опасности, желтый 🟡).
Популярно
Новости по теме:
- Категории: Погода, Харьков; Теги: заморозки, метеопрогноз, прогноз погоды, Харьковский региональный центр гидрометеорологии;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , Threads , Google News,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Если вам интересна новость: «Заморозки на почве ожидают ночью 6 апреля в Харькове и области», то посмотрите больше в разделе Погода на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
- • Дата публикации материала: 5 апреля 2026 в 15:24;