Заморозки на почве ожидают ночью 6 апреля в Харькове и области

Предупреждение об опасных метеорологических явлениях на 6 апреля сообщил Харьковский региональный центр гидрометеорологии.

«Ночью 6 апреля ожидают: в Харькове на поверхности почвы заморозки 0 – 2°; в Харьковской области на поверхности почвы и местами в воздухе заморозки 0-3°. (I уровень опасности, желтый 🟡)», — сообщили метеорологи.

Ранее региональный центр гидрометеорологии предупредил, что 5 апреля с сохранением до конца суток по городу и области ожидают порывы ветра 💨, 15 – 20 м/с. (I уровень опасности, желтый 🟡).