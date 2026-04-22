Опасную погоду прогнозируют в Харькове и области в четверг

В Региональном центре по гидрометеорологии опубликовали предупреждение об опасных метеорологических явлениях в Харьковской области завтра, 23 апреля.

«Утром и днем ​​23 апреля по городу и области ожидаются порывы ветра, 15 – 20 м/с. І уровень опасности, желтый», — отметили синоптики.

Кроме этого, в Харьковской области не отступают заморозки.

«Ночью 24 и 25 апреля по области ожидаются заморозки в воздухе 0 – 5°. II уровень опасности, оранжевый», — говорится в сообщении.

Напомним, синоптик Наталья Диденко сообщала, что быстрого потепления ждать не стоит: оно вероятно в начале мая.