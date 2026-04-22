Что можно будет наблюдать в небе сегодня ночью, сообщил харьковский астроном
В ночь с 22 на 23 апреля можно будет увидеть пик метеорного потока Лириды, а также сближение Луны с планетой Юпитер. Об этом сообщил астроном ХНУ им. Каразина Владимир Кажанов.
«Лириды – явление аналогичное «августовскому звездопаду» Персеиды, но с меньшим количеством метеоров. В максимуме активности – до 18 метеоров в час, под идеально темным небом и если бы радиант (условная зона вылета метеоров в небе) был в зените. Но обычно своими глазами можно увидеть ориентировочно до 10 метеоров в час. Идельное время для наблюдений – вторая половина ночи, до рассвета. Необязательно смотреть на сам радиант, потому что яркие вспышки будут наблюдаться по всему небу», — отметил астроном.
По его словам, источником метеорного потока является большое количество пыли и мелких обломков, оставленных кометой Татчера C/1861 во время своего прохождения возле Солнца.
«Эта долгопериодическая комета, с примерно 415-летней орбитой, обнаружена астрономом-любителем Альбертом Тэтчером во время наблюдения за метеорным потоком Лириды. Комета прошла на расстоянии около 0,335 а.о. (50 100 000 км) от Земли 5 мая 1861 года, а последний раз достигла перигелия (ближайший подход к Солнцу) 3 июня 1861 года», — рассказал Кажанов.
Для наблюдений этого явления астроном советует: найти место с высоким горизонтом, чтобы не мешали высокие дома и деревья, одеться тепло, взять с собой фонарик, идеально – с красным светом.
«Также напомню, что во второй половине ночи уже поднимается Млечный Путь и перед рассветом его хорошо видно на еще темном небе», — написал Кажанов.
Справка. Метеорный поток – природное явление, во время которого на ночном небе можно увидеть многочисленные метеоры (яркие вспышки), летящие будто с одной точки на небосводе. В основном, это явление периодическое, длится от нескольких дней до нескольких недель и наблюдается ежегодно примерно в одно и то же время. Обычно метеоры загораются на высотах ниже 120 км и затухают на высотах более 60 км (большинство — на высотах 80-90 км).
Новости по теме:
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , Threads , Google News,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Если вам интересна новость: «Что можно будет наблюдать в небе сегодня ночью, сообщил харьковский астроном», то посмотрите больше в разделе Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
- • Дата публикации материала: 22 апреля 2026 в 15:03;