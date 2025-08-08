Звездопад Персеиды: когда смотреть харьковчанам и как снять на смартфон 📹

Пик метеорного потока Персеиды приходится на ночь с 12 на 13 августа. Этим летом астрономическое шоу пройдет при наличии на небе почти полной Луны, поэтому из-за засветки «падающих звезд» будет меньше. В то же время можно будет увидеть другие интересные вещи. Как лучше наблюдать звездопад и снять его на смартфон — МГ «Объектив» рассказал астроном ХНУ им. В.Н. Каразина Владимир Кажанов.

Владимир Кажанов, астроном ХНУ им. В.Н. Каразина

В ночи максимумов, когда в небе не было яркой Луны, мне посчастливилось наблюдать до 40-50 метеоров. Но обычно больше, когда рядом есть близкие, родные, друзья, с кем ты также наблюдаешь. А в городе до десяти метеоров мне удавалось увидеть.

В одиночку или с друзьями наблюдать пик самого известного звездопада года — Персеиды — можно в ночь с 12 на 13 августа. В теории — это до сотни вспышек в небе за час. Ежегодно Персеиды происходят в один и тот же период. Связано это с движением Земли по орбите.

Владимир Кажанов, астроном ХНУ им. В.Н. Каразина

Простыми словами, откуда берется метеорный поток, звездопад, яркие вспышки в небе? Это маленькие частицы, которые оторвались от ледяного ядра кометы. Комет много, они бывают разные. Это огромная ледяная глыба, которая также довольно грязная, то есть пыль, небольшие камешки. Под воздействием солнечного света, солнечного тепла и солнечного ветра комета тает. И когда приближается к Солнцу, оставляет не только яркий хвост, но также от ядра кометы отрываются эти маленькие частицы. В течение года в разные месяцы и ночи мы можем видеть яркие вспышки различных метеорных потоков. Наша планета пересекает пути различных комет.

Именно в августе Земля проходит через шлейф обломков, оставленных кометой Свифта-Туттля. И это Персеиды.

Владимир Кажанов, астроном ХНУ им. В.Н. Каразина

Место, из которого в небе вылетают метеоры, не само по себе, но их следы, если продолжить, то мы найдем такую область, центр, который называется радиант. И это рядом с созвездием Кассиопеи. Она напоминает либо перевернутую букву М, либо английскую W. И рядом созвездие Персея, и вот здесь мы можем видеть вспышки метеоров. Мы можем увидеть и с другой части неба, но путь будет вести к созвездию Персея. По сторонам света это от юга до востока.

К сожалению, в этом году небесное шоу будет не таким зрелищным из-за засветки.

Владимир Кажанов, астроном ХНУ им. В.Н. Каразина

Луна будет в фазе, близкой к полной, поэтому она будет почти всю ночь. В этом году из-за Луны складываются не очень хорошие условия для наблюдений Персеид. Но напомню, почему Персеиды так известны, потому что еще тепло ночью. Есть метеорные потоки не менее яркие. Например, Геминиды, Дракониды и другие. Но если это декабрь или ноябрь, то это не так комфортно наблюдать, как сейчас.

В то же время еще два небесных события заслуживают внимания в эти ночи. Во-первых, сблизится с Сатурном Луна.

Владимир Кажанов, астроном ХНУ им. В.Н. Каразина

После двух часов ночи поднимаются две самые яркие планеты неба. Это Юпитер и Венера. В созвездии Близнецов они будут наблюдаться. Встреча очень интересная, потому что, например, в небольшие любительские телескопы можно увидеть рядом эти две планеты. Такое бывает нечасто. И многие даже говорят, что вот такое сочетание трех астрономических событий: встреча Венеры и Юпитера, Сатурна с Луной и Персеиды, что это просто уникальное явление.

Тем, кто интересуется астрономией, Кажанов советует пользоваться возможностями современных приложений.

Владимир Кажанов, астроном ХНУ им. В.Н. Каразина

Сейчас для смартфонов есть много программ, которые могут вам помочь найти в небе интересные объекты, созвездия, звезды, планеты. Или даже найти ответ, что вы сейчас видите в небе. Например, программы Stellarium, Sky Safari, Star Walk и аналогичные.

И обязательно нужно попробовать сфотографировать то, что видите.

Владимир Кажанов, астроном ХНУ им. В.Н. Каразина

Если хотим сделать снимок звездного неба смартфоном и даже если повезет, получить фото метеорной вспышки в небе, то мы заходим в режим «профи» камеры, если такой есть, и выдержку на максимум, чувствительность ISO также на максимум. Затем, если что, можем уменьшать, чтобы было меньше шума. И также рекомендую включить задержку по снимку, например, 3-5 секунд, чтобы вы нажали съемку и смогли расположить смартфон, неподвижно направив его в небо.

Кажанов говорит: сам обязательно будет наблюдать Персеиды. Но если не повезет с погодой в ночь на 13 августа, еще есть несколько следующих. Интенсивность потока будет спадать постепенно.

Владимир Кажанов, астроном ХНУ им. В.Н. Каразина

Когда ты загадываешь желание под звездным небом, ты вспоминаешь о своих мечтах, о целях в жизни. И это хорошо, это прекрасно. Можно даже подготовить список желаний на эту ночь, но помним, что многое зависит, конечно, от нас.