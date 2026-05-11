Россияне бьют по Харькову – под атакой Киевский район

РФ ударила по Харькову БпЛА около 10:50.

Городской голова Игорь Терехов уточнил: ударный дрон прилетел по Киевскому району. Последствия обстрела еще устанавливают. Новость будет дополняться.

Отметим, тревога в Харькове и области звучала с 09:50. Тогда на Харьков полетели дроны. Мониторинговые ТГ-каналы сообщили о БпЛА над городом. Его фиксировали в разных частях – над северными районами, а также над центром. Отбой тревоги дали в 10:56 – сразу же после того, как Терехов сообщил о «прилете». По состоянию на 10:58 в Харькове и области – без новых угроз.