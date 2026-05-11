Live

Россияне бьют по Харькову – под атакой Киевский район

Происшествия 10:59   11.05.2026
Николь Костенко-Лагутина
Россияне бьют по Харькову – под атакой Киевский район

РФ ударила по Харькову БпЛА около 10:50. 

Городской голова Игорь Терехов уточнил: ударный дрон прилетел по Киевскому району. Последствия обстрела еще устанавливают. Новость будет дополняться.

Отметим, тревога в Харькове и области звучала с 09:50. Тогда на Харьков полетели дроны. Мониторинговые ТГ-каналы сообщили о БпЛА над городом. Его фиксировали в разных частях – над северными районами, а также над центром. Отбой тревоги дали в 10:56 – сразу же после того, как Терехов сообщил о «прилете». По состоянию на 10:58 в Харькове и области – без новых угроз.

Читайте также: Синегубов: за сутки на Харьковщине пятеро пострадавших, есть разрушения

Автор: Николь Костенко-Лагутина
Популярно
Новости Харькова — главное 11 мая: 18 боев, «прилет» в городе
Новости Харькова — главное 11 мая: 18 боев, «прилет» в городе
11.05.2026, 11:03
Дожди, гроза, туман. Прогноз погоды на 11 мая в Харькове и области
Дожди, гроза, туман. Прогноз погоды на 11 мая в Харькове и области
10.05.2026, 19:38
ISW: ВС РФ обстреливают север Харьковщины ракетами, запуская их с вертолетов
ISW: ВС РФ обстреливают север Харьковщины ракетами, запуская их с вертолетов
11.05.2026, 07:47
Взрыв в Харькове — в Киевском районе вспыхнул пожар
Взрыв в Харькове — в Киевском районе вспыхнул пожар
10.05.2026, 18:33
Сегодня 11 мая 2026: какой праздник и день в истории
Сегодня 11 мая 2026: какой праздник и день в истории
11.05.2026, 06:00
Сырский на Харьковщине: обсуждали ситуацию в Купянске и фортификации
Сырский на Харьковщине: обсуждали ситуацию в Купянске и фортификации
11.05.2026, 11:18

Новости по теме:

11.05.2026
Синегубов: за сутки на Харьковщине пятеро пострадавших, есть разрушения
11.05.2026
Где шли бои на Харьковщине, рассказали в Генштабе
08.05.2026
Трое детей пострадали из-за обстрелов Харьковщины за сутки – Синегубов
07.05.2026
Второй раз за утро Харьков под атакой РФ: начался пожар, пострадали дети 📹
07.05.2026
Ночью в Киевском районе горел жилой дом (видео)


  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , Threads , Google News,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.

Если вам интересна новость: «Россияне бьют по Харькову – под атакой Киевский район», то посмотрите больше в разделе Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
  • • Дата публикации материала: 11 мая 2026 в 10:59;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "РФ ударила по Харькову БпЛА около 10:50. ".