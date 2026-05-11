Сырский на Харьковщине: обсуждали ситуацию в Купянске и фортификации

Общество 11:18   11.05.2026
Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский сообщил в своем ТГ-канале, что с рабочим визитом побывал на Харьковщине. 

«Работал во 2-м корпусе Национальной гвардии Украины «Хартия», ведущей активные оборонные действия на Южно-Слобожанском направлении. В ходе рабочей поездки обсудили с командиром корпуса полковником Игорем Оболенским и командным составом текущую обстановку на подступах к Купянску, вопросы взаимодействия с другими подразделениями в районе ответственности, их наработки и предложения по действиям в изменяющихся условиях», – написал он.

Сырский отметил: основными задачи на данный момент является эффективное противодействие вражеским дронам, фортификационные сооружения, а также подготовка и ротация военных ВСУ.

