Сырский на Харьковщине: обсуждали ситуацию в Купянске и фортификации
Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский сообщил в своем ТГ-канале, что с рабочим визитом побывал на Харьковщине.
«Работал во 2-м корпусе Национальной гвардии Украины «Хартия», ведущей активные оборонные действия на Южно-Слобожанском направлении. В ходе рабочей поездки обсудили с командиром корпуса полковником Игорем Оболенским и командным составом текущую обстановку на подступах к Купянску, вопросы взаимодействия с другими подразделениями в районе ответственности, их наработки и предложения по действиям в изменяющихся условиях», – написал он.
Сырский отметил: основными задачи на данный момент является эффективное противодействие вражеским дронам, фортификационные сооружения, а также подготовка и ротация военных ВСУ.
Читайте также: Россияне бьют по Харькову – под атакой Киевский район
Популярно
Новости по теме:
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , Threads , Google News,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Если вам интересна новость: «Сырский на Харьковщине: обсуждали ситуацию в Купянске и фортификации», то посмотрите больше в разделе Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
- • Дата публикации материала: 11 мая 2026 в 11:18;