Войска РФ продвинулись в направлении Купянска на Харьковщине — DeepState

Фронт 07:35   26.04.2026
Елена Нагорная
Российские оккупанты продвинулись возле села Синьковка на Харьковщине в направлении Купянска.

Об этом сообщает аналитический проект DeepState, обновивший карту фронта. Территории к северо-западу от Синьковки, которые в основном считались серой зоной, теперь обозначены как оккупированные.

Накануне обозреватель группы «Информационное сопротивление» Константин Машовец в эфире 5 канала комментировал, что на Купянском направлении продолжаются интенсивные попытки противника восстановить положение в районе Купянска. Военные РФ пробовали прорваться, в частности через Синьковку на Петропавловку. «Они какие-то сообщения уже пишут, что где-то что-то окружили, ликвидировали какую-то группировку. Даже понятия не имею, о чем речь», — сказал эксперт.

Читайте также: «Прилеты» и паника в Богодухове, защита «скорых» – обзор фронта (видео)

Популярно
Тепло до +18, но будет дождь: прогноз погоды в Харькове и области на 26 апреля
Тепло до +18, но будет дождь: прогноз погоды в Харькове и области на 26 апреля
25.04.2026, 20:01
Сегодня 26 апреля 2026: какой день в истории
Сегодня 26 апреля 2026: какой день в истории
26.04.2026, 06:00
Новости Харькова — главное 25 апреля: удары ночью и утром, 116 лет «скорой»
Новости Харькова — главное 25 апреля: удары ночью и утром, 116 лет «скорой»
25.04.2026, 21:19
«Прилеты» и паника в Богодухове, защита «скорых» – обзор фронта (видео)
«Прилеты» и паника в Богодухове, защита «скорых» – обзор фронта (видео)
25.04.2026, 19:00
По Харькову били ракеты и БпЛА, где уже хорошая дорога – итоги 25 апреля
По Харькову били ракеты и БпЛА, где уже хорошая дорога – итоги 25 апреля
25.04.2026, 22:00
Войска РФ продвинулись в направлении Купянска на Харьковщине — DeepState
Войска РФ продвинулись в направлении Купянска на Харьковщине — DeepState
26.04.2026, 07:35

Новости по теме:

12.04.2026
Враг перешел границу на севере от Харькова на новом участке — DeepState
12.04.2026
Россияне расстреляли украинских военнопленных на Харьковщине — DeepState
10.04.2026
Успехи ВСУ возле Амбарного: на что надеются аналитики DeepState (видео)
09.04.2026
Враг продвинулся на Харьковщине – DeepState снова обновил карту
06.04.2026
Сплошное напряжение в Харькове и успехи ВСУ – итоги 6 апреля


