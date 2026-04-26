Войска РФ продвинулись в направлении Купянска на Харьковщине — DeepState

Российские оккупанты продвинулись возле села Синьковка на Харьковщине в направлении Купянска.

Об этом сообщает аналитический проект DeepState, обновивший карту фронта. Территории к северо-западу от Синьковки, которые в основном считались серой зоной, теперь обозначены как оккупированные.

Накануне обозреватель группы «Информационное сопротивление» Константин Машовец в эфире 5 канала комментировал, что на Купянском направлении продолжаются интенсивные попытки противника восстановить положение в районе Купянска. Военные РФ пробовали прорваться, в частности через Синьковку на Петропавловку. «Они какие-то сообщения уже пишут, что где-то что-то окружили, ликвидировали какую-то группировку. Даже понятия не имею, о чем речь», — сказал эксперт.