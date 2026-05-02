Армия РФ продвинулась к Осколу в районе Купянска — DeepState

Аналитики DeepState третий раз за неделю откорректировали карту фронта на Купянском направлении. Все продвижения врага — в одной локации.

«Враг продвинулся вблизи Синьковки», — проинформировали аналитики DeepState 2 мая.

Они обозначили как находящуюся под контролем ВС РФ территорию на запад от села Синьковка. Ранее плацдарм врага в этом районе расширился на север — в сторону Петропавловки. Сейчас продвижение идет в сторону Оскола. Ранее спикер Группировки объединенных сил Виктор Трегубов сообщил, что российские силы продолжают атаковать в направлении Купянска и используют трубопроводы для проведения небольших групповых операций по проникновению.

В комментарии МГ «Объектив» командир бригады «Ахиллес» Юрий Федоренко рассказал, что россияне постоянно предпринимают попытки перебраться через Оскол и десятками тонут в этой реке.