Армия РФ продвинулась к Осколу в районе Купянска — DeepState

Фронт 10:46   02.05.2026
Оксана Горун
Армия РФ продвинулась к Осколу в районе Купянска — DeepState Фото: 81 отдельная аэромобильная Слобожанская бригада ДШВ ВСУ

Аналитики DeepState третий раз за неделю откорректировали карту фронта на Купянском направлении. Все продвижения врага — в одной локации.

«Враг продвинулся вблизи Синьковки», — проинформировали аналитики DeepState 2 мая.

Продвижение возле Синьковки
Иллюстрация: карта DeepState

Они обозначили как находящуюся под контролем ВС РФ территорию на запад от села Синьковка. Ранее плацдарм врага в этом районе расширился на север — в сторону Петропавловки. Сейчас продвижение идет в сторону Оскола. Ранее спикер Группировки объединенных сил Виктор Трегубов сообщил, что российские силы продолжают атаковать в направлении Купянска и используют трубопроводы для проведения небольших групповых операций по проникновению.

В комментарии МГ «Объектив» командир бригады «Ахиллес» Юрий Федоренко рассказал, что россияне постоянно предпринимают попытки перебраться через Оскол и десятками тонут в этой реке.

Автор: Оксана Горун
Новости Харькова — главное 2 мая: пострадавшие, атака «Шахедов» продолжилась
Новости Харькова — главное 2 мая: пострадавшие, атака «Шахедов» продолжилась
02.05.2026, 11:49
02.05.2026, 11:49
Взрывы гремят в Харькове утром 2 мая: «прилеты» в трех районах, АЗС под ударом
02.05.2026, 11:55
Тепло возвращается. Прогноз погоды на 2 мая в Харькове и области
01.05.2026, 19:58
«Шахед» влетел в квартиру в Харькове: Терехов показал последствия
02.05.2026, 06:59
ВС РФ провели операцию по инфильтрации на Харьковском направлении — ISW
02.05.2026, 09:13
Армия РФ продвинулась к Осколу в районе Купянска — DeepState
Армия РФ продвинулась к Осколу в районе Купянска — DeepState
02.05.2026, 10:46

Если вам интересна новость: «Армия РФ продвинулась к Осколу в районе Купянска — DeepState», то посмотрите больше в разделе Фронт на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
  Дата публикации материала: 2 мая 2026 в 10:46;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Аналитики DeepState третий раз за неделю откорректировали карту фронта на Купянском направлении. Все продвижения врага — в одной локации".