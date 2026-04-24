Переодеваются в гражданское и тонут в Осколе: судьба «завоевателей» Купянска

Что происходит сейчас под Купянском, в комментарии МГ «Объектив» рассказал Герой Украины, командир бригады «Ахиллес» Юрий Федоренко.

«Что касается ситуации на Купянском направлении, она полностью отвечает тому, что подает Генеральный штаб и, соответственно, командование Объединенных сил. На текущий момент противник пытается давить на левобережном плацдарме. Он пытается зайти на Купянск левобережный, Купянск-Узловой. Почему это важно для противника? Потому что в случае выхода на рубеж Купянск левобережный — Купянск-Узловой открывается предпосылка и возможности для того, чтобы форсировать реку Оскол. На сегодня, несмотря на сложную логистику, на постоянные обстрелы управляемыми авиабомбами, артиллерией, ракетами, беспилотниками разного сорта, Силы обороны продолжают эффективно и активно удерживать левобережный плацдарм. В самом городе Купянске – правобережном осталось где-то ориентировочно 50 оккупантов. Плюс-минус. Мы не можем сказать наверняка, это 30 или 50, потому что есть определенная их часть, которые находятся в состоянии неактивном. Что подразумевается? Они вообще переодеваются в гражданское и не проявляют себя как военные», — рассказал Юрий Федоренко.

Отличить российских оккупантов в гражданском от немногих жителей, которые еще остаются в Купянске, — непросто. Для этого есть целая методология. Этим занимаются специальные подразделения Сил обороны.

«Это занимает время. Это всегда риск для жизни и здоровья. Поэтому мы подчеркиваем, что если в населенном пункте официальные власти объявили необходимость эвакуироваться – это нужно делать, — отметил Федоренко. — Потому что если гражданские не эвакуируются, тогда военные должны разбираться очень тщательно и подробно, кто гражданский, кто уже представитель российских оккупационных войск, и, подвергая опасности жизнь и здоровье, вывозить гражданских из-под активных обстрелов противника».

Сейчас Силы обороны делают все возможное, чтобы вытеснить остатки противника из правобережной части Купянска, заверил командир «Ахиллеса». Враг же пытается пробираться на северные окраины города, неся при этом существенные потери.

«Противник пытается форсировать реку и наращивать свои усилия. Но они десятками тонут в реке Оскол после огневого поражения Сил обороны, в том числе дроновых систем», — сказал Юрий Федоренко.