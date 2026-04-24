Обмен пленными: домой возвращаются 193 воина (фото)

Украина 16:46   24.04.2026
Виктория Яковенко
Днем 24 апреля президент Украины Владимир Зеленский сообщил об обмене с РФ военнопленными.

По его словам, домой возвращаются 193 украинских воина. Это военные из Вооруженных сил, Нацгвардии, Государственной пограничной службы, Национальной полиции, Государственной специальной службы транспорта.

«Защищали Украину на разных направлениях. Среди них есть те, на кого Россия возбудила уголовные дела, есть и раненые», – рассказал Зеленский.

Глава Офиса президента Украины Кирилл Буданов отметил, часть освобожденных находились в незаконном заключении в Чечне.

В Координационном штабе по обращению с военнопленными уточнили, что освобожденные военнослужащие защищали страну на Луганском, Донецком, Харьковском, Запорожском и Курском направлениях.

«Младшему защитнику исполнилось 24 года. В плен он попал на Донецком направлении в 2023 году. Возраст старшего освобожденного защитника – 60 лет. Два военнослужащих сегодня будут праздновать свой день рождения уже на родной земле», — говорится в сообщении.

обмен пленными на Харьковщине
Фото: Владимир Зеленский
Автор: Виктория Яковенко
