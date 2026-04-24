Детская площадка «на бумаге»: в Харькове подозревают руководителя стройфирмы

В завладении 300 тыс. грн из бюджета подозревают подрядчика, который взялся обустроить детские площадки на улице Шариковой в Харькове.

Подробности дела сообщила Харьковская областная прокуратура. По версии следствия, руководитель стройфирмы внес неправдивые сведения в акты выполненных работ. Он существенно «приукрасил» результаты деятельности своих подчиненных.

«В ноябре 2021 года он заключил договор с Управлением экологии и благоустройства Департамента жилищно-коммунального хозяйства Харьковского городского совета. Соглашение касалось проведения капитального ремонта – восстановления элементов благоустройства между домами на улице Шариковой в Индустриальном районе города. По результатам ремонта руководитель фирмы внес в акты выполненных работ ложные сведения — значительно завысил количество использованных стройматериалов и объемы устройства покрытия детских площадок, футбольного корта и мощения тротуарных дорожек», — проинформировала о деталях пресс-служба прокуратуры.

Стоимость работ, которые существовали только «на бумаге», эксперты оценили в более чем 300 тыс. грн. Поэтому директор предприятия получил подозрение в завладении чужим имуществом, а также — служебном подлоге.

