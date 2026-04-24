Детская площадка «на бумаге»: в Харькове подозревают руководителя стройфирмы

Общество 17:58   24.04.2026
Оксана Горун
Иллюстрация создана ИИ

В завладении 300 тыс. грн из бюджета подозревают подрядчика, который взялся обустроить детские площадки на улице Шариковой в Харькове.

Подробности дела сообщила Харьковская областная прокуратура. По версии следствия, руководитель стройфирмы внес неправдивые сведения в акты выполненных работ. Он существенно «приукрасил» результаты деятельности своих подчиненных.

«В ноябре 2021 года он заключил договор с Управлением экологии и благоустройства Департамента жилищно-коммунального хозяйства Харьковского городского совета. Соглашение касалось проведения капитального ремонта – восстановления элементов благоустройства между домами на улице Шариковой в Индустриальном районе города. По результатам ремонта руководитель фирмы внес в акты выполненных работ ложные сведения — значительно завысил количество использованных стройматериалов и объемы устройства покрытия детских площадок, футбольного корта и мощения тротуарных дорожек», — проинформировала о деталях пресс-служба прокуратуры.

Читайте также: На Харьковщине «нажились» на укрытиях в учебных заведениях: кого подозревают

Стоимость работ, которые существовали только «на бумаге», эксперты оценили в более чем 300 тыс. грн. Поэтому директор предприятия получил подозрение в завладении чужим имуществом, а также — служебном подлоге.

Ранее мы сообщали, что директора санатория в Песочине подозревают в завладении более 1,7 млн ​​грн бюджетных средств, выделенных на реабилитацию военных. Реабилитацию, которая длилась неделю, он проводил по документам, как в два раза более длительную.

Популярно
Полторы тысячи домов в Харькове останутся без света в субботу — адреса
Полторы тысячи домов в Харькове останутся без света в субботу — адреса
23.04.2026, 17:29
Новости Харькова — главное 24 апреля: «прилеты», скандал с похудевшими воинами
Новости Харькова — главное 24 апреля: «прилеты», скандал с похудевшими воинами
24.04.2026, 17:31
Какие дороги на Харьковщине должны восстановить уже до 1 июня
Какие дороги на Харьковщине должны восстановить уже до 1 июня
23.04.2026, 21:00
35-сантиметровый клубок волос достали медики из желудка девочки
35-сантиметровый клубок волос достали медики из желудка девочки
24.04.2026, 09:41
«Теряют сознание от голода». Как сейчас чувствуют себя бойцы на Купянщине 📹
«Теряют сознание от голода». Как сейчас чувствуют себя бойцы на Купянщине 📹
24.04.2026, 13:28
Напоминание о лучших временах в Харькове: стартовал KharkivMusicFest (видео)
Напоминание о лучших временах в Харькове: стартовал KharkivMusicFest (видео)
24.04.2026, 18:57

Новости по теме:

17.11.2025
На ремонте детской площадки в Харькове нажился подрядчик – прокуратура
25.07.2025
Убийство на детской площадке в Харькове: полицейские задержали подозреваемого
20.06.2025
Женщина в Змиеве избила мальчиков на детской площадке – полиция
24.03.2025
Неизвестный БпЛА упал на детскую площадку в Харькове (фото)
28.03.2024
Свалку устроили на детской площадке жители поселка под Харьковом


  Дата публикации материала: 24 апреля 2026 в 17:58;

