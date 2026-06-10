В четверг часть Индустриального района остается без воды – причина

В КП «Харьковводоканал» предупредили, что в четверг, 11 июня, часть Индустриального района будет без холодной воды.

В КП объяснили: с 08:30 до 22:00 специалисты будут проводить работы по подготовке к осенне-зимнему периоду.

Отключение коснется потребителей, проживающих в пределах:

части Индустриального района, ограниченной:

пос. Докучаева, пос. Докучаевским, м/с Горизонт-1, Горизонт-2, м/с 759, 759-а, 761, Роганским промузлом;

а водоснабжение м/с Шарикового будет производиться с пониженным давлением.

Жителям указанных домов также рекоммендуют запастись водой.