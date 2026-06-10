В четверг часть Индустриального района остается без воды – причина
Фото: КП «Харьковводоканал»
В КП «Харьковводоканал» предупредили, что в четверг, 11 июня, часть Индустриального района будет без холодной воды.
В КП объяснили: с 08:30 до 22:00 специалисты будут проводить работы по подготовке к осенне-зимнему периоду.
Отключение коснется потребителей, проживающих в пределах:
- части Индустриального района, ограниченной:
- пос. Докучаева, пос. Докучаевским, м/с Горизонт-1, Горизонт-2, м/с 759, 759-а, 761, Роганским промузлом;
- а водоснабжение м/с Шарикового будет производиться с пониженным давлением.
Жителям указанных домов также рекоммендуют запастись водой.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: вода, водоснабжение, КП "Харьковводоснабжение", Харьков;
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- • Дата публикации материала: 10 июня 2026 в 11:47;