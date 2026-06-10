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В четверг часть Индустриального района остается без воды – причина

Общество 11:47   10.06.2026
Николь Костенко-Лагутина
В четверг часть Индустриального района остается без воды – причина Фото: КП «Харьковводоканал»

В КП «Харьковводоканал» предупредили, что в четверг, 11 июня, часть Индустриального района будет без холодной воды. 

В КП объяснили: с 08:30 до 22:00 специалисты будут проводить работы по подготовке к осенне-зимнему периоду.

Отключение коснется потребителей, проживающих в пределах:

  • части Индустриального района, ограниченной:
  • пос. Докучаева, пос. Докучаевским, м/с Горизонт-1, Горизонт-2, м/с 759, 759-а, 761, Роганским промузлом;
  • а водоснабжение м/с Шарикового будет производиться с пониженным давлением.

Жителям указанных домов также рекоммендуют запастись водой.

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Автор: Николь Костенко-Лагутина
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  • • Дата публикации материала: 10 июня 2026 в 11:47;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В КП «Харьковводоканал» предупредили, что в четверг, 11 июня, часть Индустриального района будет без холодной воды. ".