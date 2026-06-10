Live

У четвер частина Індустріального району залишиться без води – причина

Суспільство 11:47   10.06.2026
Ніколь Костенко-Лагутіна
У четвер частина Індустріального району залишиться без води – причина Фото: КП “Харківвводоканал”

У КП “Харківводоканал” попередили, що у четвер, 11 червня, частина Індустріального району буде без холодної води. 

У КП пояснили: з 08:30 до 22:00 фахівці проводитимуть роботи з підготовки до осінньо-зимового періоду.

Відключення торкнеться споживачів, які мешкають у межах:

  • – частини Індустріального району, обмеженою:

  • сел. Докучаєва, сел. Докучаєвським, м/р Горизонт-1, Горизонт-2, м/р 759, 759-а, 761, Роганським промвузлом; 

  • а водопостачання м/р Шарикового буде здійснюватися зі зниженим тиском.

Мешканцям зазначених будинків також рекомендують запастись водою.

Читайте також: Ранок у Лозовій був неспокійним через удари БпЛА – понад 20 домів пошкоджені

Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна
Популярно
У четвер частина Індустріального району залишиться без води – причина
У четвер частина Індустріального району залишиться без води – причина
10.06.2026, 11:47
Удари по Харкову не припиняються: місто під атакою БпЛА (доповнено)
Удари по Харкову не припиняються: місто під атакою БпЛА (доповнено)
10.06.2026, 10:58
Ранок у Лозовій був неспокійним через удари БпЛА – понад 20 домів пошкоджені
Ранок у Лозовій був неспокійним через удари БпЛА – понад 20 домів пошкоджені
10.06.2026, 11:16
Ситуація у Лісному – непроста: РФ атакує FPV-дронами, не ходять автобуси
Ситуація у Лісному – непроста: РФ атакує FPV-дронами, не ходять автобуси
10.06.2026, 10:07
Новини Харкова – головне 10 червня: масований наліт БпЛА
Новини Харкова – головне 10 червня: масований наліт БпЛА
10.06.2026, 10:43
По Малоданилівській громаді вдарила вранці РФ – почалася пожежа
По Малоданилівській громаді вдарила вранці РФ – почалася пожежа
10.06.2026, 09:11

Новини за темою:

27.05.2026
Харків’ян закликали запасатися водою – причина
28.04.2026
Мешканці трьох районів Харкова у середу залишаться без води
24.04.2026
Джерела у Харкові перевірили епідеміологи: чи відповідає вода нормам
03.03.2026
Шість разів рятувальники ліквідовували наслідки затоплень на Харківщині
17.02.2026
Коли з’явиться вода у місті на Харківщині, розповів Зеленський


  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , Threads , Google News,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.

Якщо вам цікава новина: «У четвер частина Індустріального району залишиться без води – причина», то перегляньте більше у розділі Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
  • • Дата публікації матеріалу: 10 Червня 2026 в 11:47;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "У КП “Харківводоканал” попередили, що у четвер, 11 червня, частина Індустріального району буде без холодної води. ".