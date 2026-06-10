У четвер частина Індустріального району залишиться без води – причина
Фото: КП “Харківвводоканал”
У КП “Харківводоканал” попередили, що у четвер, 11 червня, частина Індустріального району буде без холодної води.
У КП пояснили: з 08:30 до 22:00 фахівці проводитимуть роботи з підготовки до осінньо-зимового періоду.
Відключення торкнеться споживачів, які мешкають у межах:
– частини Індустріального району, обмеженою:
сел. Докучаєва, сел. Докучаєвським, м/р Горизонт-1, Горизонт-2, м/р 759, 759-а, 761, Роганським промвузлом;
а водопостачання м/р Шарикового буде здійснюватися зі зниженим тиском.
Мешканцям зазначених будинків також рекомендують запастись водою.
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- • Дата публікації матеріалу: 10 Червня 2026 в 11:47;