Ранок у Лозовій був неспокійним через удари БпЛА – понад 20 домів пошкоджені

Мер Сергій Зеленський пише, що вранці 10 червня росіяни били по Лозовій безпілотниками.

Він акцентував: БпЛА ворог випустив просто по мирних жителях – пошкоджена цивільна інфраструктура.

“Влучання зафіксовані в приватному секторі міста та старостинських округах. Внаслідок вибухових хвиль пошкоджений автомобіль та понад 20 будинків: шість дахів та більше 60 вікон. Продовжуємо фіксувати наслідки”, – написав Зеленський.

Жертв через обстріли немає. Тим часом на місцях “прильотів” вже працюють спеціалісти, які допомагають людям ліквідувати наслідки обстрілу.