Ранок у Лозовій був неспокійним через удари БпЛА – понад 20 домів пошкоджені
Фото: Сергій Зеленський
Мер Сергій Зеленський пише, що вранці 10 червня росіяни били по Лозовій безпілотниками.
Він акцентував: БпЛА ворог випустив просто по мирних жителях – пошкоджена цивільна інфраструктура.
“Влучання зафіксовані в приватному секторі міста та старостинських округах. Внаслідок вибухових хвиль пошкоджений автомобіль та понад 20 будинків: шість дахів та більше 60 вікон. Продовжуємо фіксувати наслідки”, – написав Зеленський.
Жертв через обстріли немає. Тим часом на місцях “прильотів” вже працюють спеціалісти, які допомагають людям ліквідувати наслідки обстрілу.
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- • Дата публікації матеріалу: 10 Червня 2026 в 11:16;