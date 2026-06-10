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Ранок у Лозовій був неспокійним через удари БпЛА – понад 20 домів пошкоджені

11:16   10.06.2026
Ніколь Костенко-Лагутіна
Ранок у Лозовій був неспокійним через удари БпЛА – понад 20 домів пошкоджені Фото: Сергій Зеленський

Мер Сергій Зеленський пише, що вранці 10 червня росіяни били по Лозовій безпілотниками. 

Він акцентував: БпЛА ворог випустив просто по мирних жителях – пошкоджена цивільна інфраструктура.

Обстріл Лозової 10 червня
Фото: Сергій Зеленський

“Влучання зафіксовані в приватному секторі міста та старостинських округах. Внаслідок вибухових хвиль пошкоджений автомобіль та понад 20 будинків: шість дахів та більше 60 вікон. Продовжуємо фіксувати наслідки”, – написав Зеленський.

Обстріл Лозової 10 червня
Фото: Сергій Зеленський

Жертв через обстріли немає. Тим часом на місцях “прильотів” вже працюють спеціалісти, які допомагають людям ліквідувати наслідки обстрілу.

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Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна
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  • • Дата публікації матеріалу: 10 Червня 2026 в 11:16;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Мер Сергій Зеленський пише, що вранці 10 червня росіяни били по Лозовій безпілотниками. ".