Невідомі предмети знаходять на городах під Харковом: попередження

Голова Малоданилівської громади Олександр Гололобов звернувся до земляків і закликав до особливої ​​уваги. Його слова є актуальними для значної частини мешканців області.

“Останнім часом почастішали випадки, коли мешканці знаходять у своїх дворах, на городах чи поблизу будинків уламки безпілотників, боєприпасів та інші невідомі предмети. Це означає, що навіть перебування на власному подвір’ї сьогодні потребує максимальної уважності”, – наголосив Гололобов.

Наразі над територією громади, яка знаходиться на півночі від Харкова – з боку російського кордону – постійно пролітають різні безпілотники.

“Частина такого обладнання може втрачати керування або падати у випадкових місцях. Разом з уламками на землю можуть потрапляти бойові частини, вибухові елементи та інші небезпечні предмети, які здатні здетонувати як одразу після падіння, так і через певний час”, – зазначив голова громади.

Жителям він радить максимально прибирати густу рослинність у дворах, розчистити основні доріжки та за можливості ходити тільки по твердому покриттю та ділянках, які добре проглядаються.

“Окремо звертаю увагу, що на території Малої Данилівки також фіксуються випадки виявлення небезпечних елементів, зокрема волокна та інших фрагментів, пов’язаних із засобами ураження. Якщо ви виявили невідомий предмет, уламок безпілотника, боєприпас або будь-який інший підозрілий елемент: не підходьте до нього; не торкайтеся та не намагайтеся самостійно перемістити; не допускайте до місця знахідки дітей та інших людей; негайно повідомте про знахідку за номером 101 або 112. Піротехнічні підрозділи проведуть обстеження та визначать рівень небезпеки”, – наголосив Гололобов.