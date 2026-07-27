“Приліт” у Харкові ввечері 27 липня: БпЛА вдарив по автівці – Терехов

У Київському районі Харкова зафіксували влучення російського ударного безпілотника, повідомив міський голова Ігор Терехов, є постраждалі.

“Маємо інформацію про влучання ворожого ударного БпЛА в автомобіль у Салтівському районі Харкова. Інформація щодо наслідків уточнюється. На місці працюють профільні служби“, – написав Терехов.

Слідом він уточнив: ворожий дрон влучив у авто у Київському районі. Станом на цей час відомо про двох постраждалих.

За попередньою інформацією, легковий автомобіль спалахнув, написав начальник ХОВА Олег Синєгубов.

Тривога в Харкові оголошена з 20:23, проте Повітряні сили ЗСУ попереджали про іншу загрозу – пуски КАБів російською авіацією.

КАБи до міста не долетіли, за даними моніторингових каналів – впали на півночі області.

В останні дні випадки ударів російських FPV по автівках у Харкові почастішали. 26 липня вранці дрон атакував вантажівку хлібокомбінату, поранення отримав водій.