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“Приліт” у Харкові ввечері 27 липня: БпЛА вдарив по автівці – Терехов

Події 21:11   27.07.2026
Оксана Горун
“Приліт” у Харкові ввечері 27 липня: БпЛА вдарив по автівці – Терехов Фото ілюстративне/Харківська міськрада

У Київському районі Харкова зафіксували влучення російського ударного безпілотника, повідомив міський голова Ігор Терехов, є постраждалі.

Маємо інформацію про влучання ворожого ударного БпЛА в автомобіль у Салтівському районі Харкова. Інформація щодо наслідків уточнюється. На місці працюють профільні служби“, – написав Терехов.

Слідом він уточнив: ворожий дрон влучив у авто у Київському районі. Станом на цей час відомо про двох постраждалих.

За попередньою інформацією, легковий автомобіль спалахнув, написав начальник ХОВА Олег Синєгубов.

Тривога в Харкові оголошена з 20:23, проте Повітряні сили ЗСУ попереджали про іншу загрозу – пуски КАБів російською авіацією.

КАБи до міста не долетіли, за даними моніторингових каналів – впали на півночі області.

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В останні дні випадки ударів російських FPV по автівках у Харкові почастішали. 26 липня вранці дрон атакував вантажівку хлібокомбінату, поранення отримав водій. 

Автор: Оксана Горун

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  • • Дата публікації матеріалу: 27 Липня 2026 в 21:11;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Київському районі Харкова зафіксували влучення російського ударного безпілотника, повідомив міський голова Ігор Терехов, є постраждалі".