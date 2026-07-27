Удар “бандеролями” по Балаклії: наслідки, загинув чоловік (фото)

59-річний чоловік став жертвою російського обстрілу в Балаклії Харківської області 27 липня. Влада та силовики повідомили подробиці.

Доповнено о 18:15. “Ворог завдав удару посеред білого дня в населеному пункті Балаклія. Бив дроном-ракетою “Бандероль”. Удар припав посеред вулиці, за майже 100 метрів від автобуса, в якому була велика кількість людей. На жаль, від такого удару одна людина загинула на місці. Ще вісім отримали поранення, серед них чотири перебувають у лікарні. Наразі триває робота щодо ліквідації наслідків”, – повідомив останні подробиці в етері нацмарафону начальник ХОВА Олег Синєгубов.

Відео: національний телемарафон “Єдині новини”

17:39. “Внаслідок обстрілу загинув 59-річний чоловік, який знаходився в припаркованому автомобілі. Чотири жінки та двоє чоловіків дістали поранення різного ступеня тяжкості. Всім постраждалим надається медична допомога”, – поінформували у відділі комунікації ГУ Нацполіції в Харківській області.

У Харківській обласній прокуратурі уточнили: для удару ворог використав ракету S8000 (“Бандероль”).

У Балаклії – суттєві руйнування. Удари припали по двох локаціях, уточнив начальник міської військової адміністрації Віталій Карабанов.

“Перший удар було завдано по центральній частині міста, поблизу приватного будинку, другий — по території цивільного підприємства в передмісті. Внаслідок ворожої атаки пошкоджено три адміністративні будівлі, аптеку, чотири магазини, один об’єкт сфери обслуговування та п’ять багатоквартирних житлових будинків”, – перелічив він.

Нагадаємо, за даними Карабанова, від обстрілу постраждали вісім людей.