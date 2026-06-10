Ситуація у Лісовому – непроста: РФ атакує FPV-дронами, не ходять автобуси

Начальник Малоданилівської ОТГ Олександр Гололобов пише про непросту ситуацію в Лісному. Населений пункт потрапив до зони активних ударів FPV-дронами.

За його даними, тільки за останні тижні Лісне пережило щонайменше десять атак FPV-дронів.

“У зв’язку з цим перевізник тимчасово призупинив автобусне сполучення. Ми не можемо вимагати від людей наражати себе на небезпеку. Водночас у разі тривалого періоду без обстрілів та атак буде розглянуто можливість відновлення руху автобусів”, – зазначив Гололобов.

Він також розповів, що низка ТГ-каналів поширила напередодні неточну інформацію про удар по цивільному авто на Харківщині. Зокрема, в пабліках писали, що трагедія сталася біля Дергачів.

“Хочу наголосити, що цей випадок стався не поблизу Дергачів, які з двох сторін межують із населеними пунктами Малоданилівської громади, а приблизно за десять кілометрів від них, та майже за пʼять кілометрів від Лісного. У реаліях сучасної дронової війни 10 кілометрів — це значна відстань. Від майже зруйнованих поселень до місць де вирує активне життя сьогодні значно менше“, – додав голова ОТГ.

Нагадаємо, раніше МГ “Об’єктив” повідомляла, що близько 16:30 9 червня російські військові завдали удару FPV-дроном по цивільному автомобілю на ділянці автодороги між Руською Лозовою та Питомником. У момент атаки в салоні машини перебували п’ятеро людей — чоловік і чотири жінки. Внаслідок прямого влучення 70-річна пасажирка загинула на місці, повідомив начальник Дергачівської міської військової адміністрації Вячеслав Задоренко. Жінки віком 80, 74 та 49 років, а також 62-річний чоловік отримали численні осколкові поранення. Усіх терміново госпіталізували до однієї з лікарень Харкова.