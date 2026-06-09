FPV-дрон атакував авто під Харковом: загинула пенсіонерка, четверо поранених
Близько 16:30 9 червня російські військові завдали удару FPV-дроном по цивільному автомобілю на ділянці автодороги між Руською Лозовою та Питомником.
У момент атаки в салоні машини перебували п’ятеро людей — чоловік і чотири жінки. Внаслідок прямого влучання 70-річна пасажирка загинула на місці, повідомив начальник Дергачівської міської військової адміністрації Вячеслав Задоренко.
Жінки віком 80, 74 та 49 років, а також 62-річний чоловік отримали численні осколкові поранення. Усіх терміново ушпиталили до однієї з лікарень Харкова.
Профільні служби встановлюють додаткові обставини трагедії, зокрема мету поїздки цивільних на небезпечну територію.
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- • Дата публікації матеріалу: 9 Червня 2026 в 18:21;