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FPV-дрон атакував авто під Харковом: загинула пенсіонерка, четверо поранених

Події 18:21   09.06.2026
Олена Нагорна
FPV-дрон атакував авто під Харковом: загинула пенсіонерка, четверо поранених

Близько 16:30 9 червня російські військові завдали удару FPV-дроном по цивільному автомобілю на ділянці автодороги між Руською Лозовою та Питомником.

У момент атаки в салоні машини перебували п’ятеро людей — чоловік і чотири жінки. Внаслідок прямого влучання 70-річна пасажирка загинула на місці, повідомив начальник Дергачівської міської військової адміністрації Вячеслав Задоренко.

Жінки віком 80, 74 та 49 років, а також 62-річний чоловік отримали численні осколкові поранення. Усіх терміново ушпиталили до однієї з лікарень Харкова.

Профільні служби встановлюють додаткові обставини трагедії, зокрема мету поїздки цивільних на небезпечну територію.

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Автор: Олена Нагорна
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  • • Дата публікації матеріалу: 9 Червня 2026 в 18:21;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Близько 16:30 9 червня російські військові завдали удару FPV-дроном по цивільному автомобілю на ділянці автодороги між Руською Лозовою та Питомником.".