FPV-дрон атаковал авто под Харьковом: погибла пенсионерка, четверо раненых

Около 16:30 9 июня российские военные нанесли удар FPV-дроном по гражданскому автомобилю на участке автодороги между Русской Лозовой и Питомником.

В момент атаки в салоне машины находились пять человек — мужчина и четыре женщины. В результате прямого попадания 70-летняя пассажирка погибла на месте, сообщил начальник Дергачевской городской военной администрации Вячеслав Задоренко.

Женщины в возрасте 80, 74 и 49 лет, а также 62-летний мужчина получили многочисленные осколочные ранения. Всех срочно госпитализировали в одну из больниц Харькова.

Профильные службы устанавливают дополнительные обстоятельства трагедии, в частности цель поездки гражданских на опасную территорию.