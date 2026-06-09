FPV-дрон атаковал авто под Харьковом: погибла пенсионерка, четверо раненых
Около 16:30 9 июня российские военные нанесли удар FPV-дроном по гражданскому автомобилю на участке автодороги между Русской Лозовой и Питомником.
В момент атаки в салоне машины находились пять человек — мужчина и четыре женщины. В результате прямого попадания 70-летняя пассажирка погибла на месте, сообщил начальник Дергачевской городской военной администрации Вячеслав Задоренко.
Женщины в возрасте 80, 74 и 49 лет, а также 62-летний мужчина получили многочисленные осколочные ранения. Всех срочно госпитализировали в одну из больниц Харькова.
Профильные службы устанавливают дополнительные обстоятельства трагедии, в частности цель поездки гражданских на опасную территорию.
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- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: FPV-дрон, Вячеслав Задоренко, Дергачи, погибла;
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- • Дата публикации материала: 9 июня 2026 в 18:21;