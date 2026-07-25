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Атаки дронів на авто у Харкові: другий водій помер у лікарні

Події 10:36   25.07.2026
Олена Нагорна
Атаки дронів на авто у Харкові: другий водій помер у лікарні

45-річний чоловік, автомобіль якого росіяни атакували дроном у Київському районі Харкова близько 17:00 24 липня, вранці помер у лікарні.

Постраждалому надали всю необхідну допомогу, але, на жаль, зусилля медиків не дали результату, повідомив начальник ХОВА Олег Синєгубов.

Нагадаємо, два дрони вдарили 24 липня по цивільних авто у Харкові. Перший “приліт” був у Київському районі близько 14:00. Спершу начальник ХОВА Олег Синєгубов написав, що є поранений — медики проводять реанімацію. Але врятувати постраждалого не вдалося — він помер у «швидкій». Другий дрон ударив по автомобілю також у Київському районі о 17:00 — водія доправили в лікарню.

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Автор: Олена Нагорна

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  • • Дата публікації матеріалу: 25 Липня 2026 в 10:36;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "45-річний чоловік, автомобіль якого росіяни атакували дроном у Київському районі Харкова близько 17:00 24 липня, вранці помер у лікарні.".