Отруйна вечірка для військових і “прильоти” на Харківщині – підсумки 27 липня

СБУ заявила про підготовку масового вбивства військових; БпЛА били по Харкову, а “бандеролі” – по Балаклії; Зеленський нагородив медиків. “Об’єктив” нагадує головні новини 27 липня.

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“Благодійну вечірку” для українських військових готували російські спецслужби на Харківщині. За даними СБУ, гостей заходу планували отруїти сильнодійними речовинами. Щоб заманити військовослужбовців на смертельну вечірку, залучили двох завербованих агентів. Вони орендували будинок за містом і розмістили запрошення в низці телеграм-каналів. Слідство встановило, що на таку приманку “клюнуло” кілька десятків представників Сил оборони. Якби вони дісталися на захід, отримали б там напої з отрутою. У цій справі про підозри повідомили двом особам. Вони ж, згідно з заявою пресслужби СБУ, мали інше завдання від ФСБ: виготовити потужну бомбу з вибуховою частиною в 10 кг. Одного з фігурантів затримали, коли він переносив саморобний вибуховий пристрій у своєму рюкзаку. Другу фігурантку – в орендованому будинку, де вона синтезувала складники бомби. Їх обох завербували дистанційно – через телеграм-канали, встановило слідство. Ще до виготовлення бомб і підготовки смертельної вечірки, агенти тренувалися: робити фото та відео визначених об’єктів і підпалили автівку Сил оборони. Під час обшуків у них вилучили телефони з доказами роботи на ворога. Зараз фігуранти – в СІЗО без права внести заставу.

“Приліт” був у Салтівському районі. Начальник ХОВА Олег Синєгубов написав, що двоє людей отримали гостру реакцію на стрес – літній чоловік і 28-річна жінка. Мер Харкова Ігор Терехов відзначив, що вже багато АЗС міста встановили антидронові сітки, йде монтаж захисних споруд. Дефіциту пального через удари ворога в Харкові немає.

Балаклія та Ізюм під ударами: є загиблі та поранені

Балаклія та Ізюм зазнали російських ударів протягом доби. У Балаклії внаслідок обстрілу загинула людина, ще вісім – постраждали, поінформував начальник МВА Віталій Карабанов. По Ізюму напередодні ввечері завдали авіаудару. Була масштабна пожежа, троє людей травмовані, відзначили в ДСНС.

Він вибухнув на даху будинку в Золочеві. У Нацполіції відзначили, що небезпечний предмет, ймовірно залишився на покрівлі господарчої будівлі після удару російського безпілотника.

Ордени “За заслуги” та “За мужність” третього ступеня отримали співробітники Куп’янського та Вовчанського відділень Центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф. Посмертно за мужність нагородили медбрата харківської “швидкої” Євгенія Юрка. Він був п’ятикурсником медичного університету, загинув внаслідок повторного російського удару в районі станції метро “Академіка Павлова”, що стався 1 вересня 2024 року. Заслуженою лікаркою України стала директорка міської клінічної лікарні №27 Ольга Ломакіна. Заслуженим працівником охорони здоров’я – старший парамедик екстренки Балаклії Поліна Коваленко.

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