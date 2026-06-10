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Ситуация в Лесном – непростая: РФ атакует FPV-дронами, не ходят автобусы

Происшествия 10:07   10.06.2026
Николь Костенко-Лагутина
Ситуация в Лесном – непростая: РФ атакует FPV-дронами, не ходят автобусы Фото: Александр Гололобов/Telegram

Начальник Малоданиловской ОТГ Александр Гололобов пишет о непростой ситуации в Лесном. Населенный пункт попал в зону активных ударов FPV-дронами.

По его данным, только за последние недели Лесное пережило не менее десяти атак FPV-дронами.

«В связи с этим перевозчик приостановил автобусное сообщение. Мы не можем требовать от людей подвергать себя опасности. В то же время, в случае длительного периода без обстрелов и атак будет рассмотрена возможность возобновления движения автобусов», – отметил Гололобов.

Он также рассказал, что ряд ТГ-каналов распространили накануне неточную информацию об ударе по гражданскому авто на Харьковщине. В частности, в пабликах писали, что трагедия произошла около Дергачей.

«Хочу подчеркнуть, что этот случай произошел не близ Дергачей, которые с двух сторон граничат с населенными пунктами Малоданиловской громады, а примерно в десяти километрах от них, и почти в пяти километрах от Лесного. В реалиях современной дроновой войны 10 километров – это значительное расстояние. От почти разрушенных поселений до мест, где бурлит активная жизнь сегодня значительно меньше», – добавил глава ОТГ.

Напомним, ранее МГ «Объектив» сообщала, около 16:30 9 июня российские военные нанесли удар FPV-дроном по гражданскому автомобилю на участке автодороги между Русской Лозовой и Питомником. В момент атаки в салоне машины находились пять человек — мужчина и четыре женщины. В результате прямого попадания 70-летняя пассажирка погибла на месте, сообщил начальник Дергачевской городской военной администрации Вячеслав Задоренко. Женщины в возрасте 80, 74 и 49 лет, а также 62-летний мужчина получили многочисленные осколочные ранения. Всех срочно госпитализировали в одну из больниц Харькова.

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Автор: Николь Костенко-Лагутина
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  • • Дата публикации материала: 10 июня 2026 в 10:07;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Начальник Малоданиловской ОТГ Александр Гололобов пишет о непростой ситуации в Лесном. Населенный пункт попал в зону активных ударов FPV-дронами.".