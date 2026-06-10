Live

Удары по Харькову не прекращаются: город под атакой БпЛА

Происшествия 09:44   10.06.2026
Николь Костенко-Лагутина
Удары по Харькову не прекращаются: город под атакой БпЛА

Россияне продолжают бить по Харькову БпЛА утром 10 июня. 

Вначале начальник ХОВА Олег Синегубов написал о «прилете» беспилотника по Шевченковскому району.

«В результате атаки загорелся частный дом. Подразделения ГСЧС ликвидируют пожар. На данный момент информация о пострадавших не поступала», – передает Синегубов.

После чего стало известно об ударе по Индустриальному району. Мэр Игорь Терехов сообщил, что последствия удара уточняют. Кроме того, беспилотник упал в Немышлянском районе. Известно об одном пострадавшем, также пылает авто.

Напомним, взрывы один за другим гремели в Харькове, начиная с 4 утра 10 июня. По состоянию на 05:20 в городе зафиксировали 26 «прилетов», сообщил начальник ХОВА Олег Синегубов. По данным городского ситуационного центра, ударов было несколько меньше — 17 по Холодногорскому району и один — по Шевченковскому. В городе возникли пожары. Синегубов информировал о четырех пострадавших — это женщины 35, 42, 68 и 81 года, у них острая реакция на стресс. По данным Терехова, один из беспилотников упал в лесополосе. Данных о разрушениях и пострадавших в этой локации нет. В 05:18 в Харькове дали отбой тревоги. Однако он был совсем непродолжительным — уже в 05:29 сирены завыли снова, а мониторинговые каналы проинформировали об очередной группе БпЛА, которая залетала в город с севера.

Читайте также: По Малоданиловской громаде ударила утром РФ – начался пожар

Автор: Николь Костенко-Лагутина
Популярно
Новости Харькова — главное 10 июня: массированный налет БпЛА
Новости Харькова — главное 10 июня: массированный налет БпЛА
10.06.2026, 08:24
26 ударов за минуты: по Харькову массировано били БпЛА (обновлено)
26 ударов за минуты: по Харькову массировано били БпЛА (обновлено)
10.06.2026, 05:44
Дрон, которым управлял оператор в режиме свободной охоты, заметили над городом
Дрон, которым управлял оператор в режиме свободной охоты, заметили над городом
10.06.2026, 07:17
Погибшие в Чугуеве, разгромленный Саржин яр в Харькове – итоги 9 июня
Погибшие в Чугуеве, разгромленный Саржин яр в Харькове – итоги 9 июня
09.06.2026, 23:00
По Малоданиловской громаде ударила утром РФ – начался пожар
По Малоданиловской громаде ударила утром РФ – начался пожар
10.06.2026, 09:11
Харьков опять атакуют БпЛА: есть попадание в дом в центре, пострадали люди
Харьков опять атакуют БпЛА: есть попадание в дом в центре, пострадали люди
09.06.2026, 22:12

Новости по теме:

10.06.2026
По Малоданиловской громаде ударила утром РФ – начался пожар
10.06.2026
Дрон, которым управлял оператор в режиме свободной охоты, заметили над городом
09.06.2026
За сутки РФ обстреляла 30 населенных пунктов области: Синегубов о последствиях
09.06.2026
Более 30 зданий повреждены в Шевченковском районе, разрушено КП
09.06.2026
В Чугуеве ночью погибла беременная женщина, в Харькове – пострадали дети


  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , Threads , Google News,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.

Если вам интересна новость: «Удары по Харькову не прекращаются: город под атакой БпЛА», то посмотрите больше в разделе Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
  • • Дата публикации материала: 10 июня 2026 в 09:44;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Россияне продолжают бить по Харькову БпЛА утром 10 июня. ".