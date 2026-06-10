Удары по Харькову не прекращаются: город под атакой БпЛА
Россияне продолжают бить по Харькову БпЛА утром 10 июня.
Вначале начальник ХОВА Олег Синегубов написал о «прилете» беспилотника по Шевченковскому району.
«В результате атаки загорелся частный дом. Подразделения ГСЧС ликвидируют пожар. На данный момент информация о пострадавших не поступала», – передает Синегубов.
После чего стало известно об ударе по Индустриальному району. Мэр Игорь Терехов сообщил, что последствия удара уточняют. Кроме того, беспилотник упал в Немышлянском районе. Известно об одном пострадавшем, также пылает авто.
Напомним, взрывы один за другим гремели в Харькове, начиная с 4 утра 10 июня. По состоянию на 05:20 в городе зафиксировали 26 «прилетов», сообщил начальник ХОВА Олег Синегубов. По данным городского ситуационного центра, ударов было несколько меньше — 17 по Холодногорскому району и один — по Шевченковскому. В городе возникли пожары. Синегубов информировал о четырех пострадавших — это женщины 35, 42, 68 и 81 года, у них острая реакция на стресс. По данным Терехова, один из беспилотников упал в лесополосе. Данных о разрушениях и пострадавших в этой локации нет. В 05:18 в Харькове дали отбой тревоги. Однако он был совсем непродолжительным — уже в 05:29 сирены завыли снова, а мониторинговые каналы проинформировали об очередной группе БпЛА, которая залетала в город с севера.
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- • Дата публикации материала: 10 июня 2026 в 09:44;