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ГСЧС: россияне вновь атаковали почтовый терминал в Коротиче

Происшествия 10:19   28.07.2026
Николь Костенко-Лагутина
ГСЧС: россияне вновь атаковали почтовый терминал в Коротиче

13 пожаров из-за обстрелов бушевали в Богодуховском, Изюмском, Лозовском, Чугуевском, Харьковском районах области, а также в Харькове. В основном, отметили в ГСЧС, враг бил по гражданской инфраструктуре и авто. 

По данным ГСЧС, накануне вечером россияне обстреляли поселок Коротич. Прилетело по терминалу почтового отделения – начался пожар на площади 200 квадратных метров. Предварительно, обошлось без пострадавших.

«Днем в г. Балаклея Изюмского района в результате обстрела погиб человек, еще 14 человек пострадали. Повреждения получили административные здания, больница, магазины, автомобили и два частных жилых дома. Вечером россияне нанесли удар FPV-дроном по гражданскому авто. В результате удара пострадали два человека», – уточнили в ГСЧС.

Напомним, последняя атака на почтовый терминал была 19 июля – тогда начальник ХОВА информировал об ударе по Коротичу. Сразу было известно о погибших и большом количестве пострадавших. Из-за опасности временно перекрывали Киевскую трассу — от Песочина до Люботина. Вскоре стало известно, что враг трижды попал по территории Харьковского инновационного сортировочного терминала Новой почты. Об этом сообщили в пресс-службе компании.

Тогда в результате удара погибли четверо людей, еще 20 – ранены, 12 из них госпитализированы. Утром 23 июля начальник ХОВА Олег Синегубов сообщил, что один из пострадавших умер в больнице – таким образом количество жертв возросло до пяти.

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Автор: Николь Костенко-Лагутина

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  • • Дата публикации материала: 28 июля 2026 в 10:19;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В основном, отметили в ГСЧС, враг бил по гражданской инфраструктуре и авто. ".