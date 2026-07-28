Где шли бои на Харьковщине, сообщил Генштаб

О 16 атаках, которые были в течение минувших суток на Харьковщине, сообщил утром 28 июля Генштаб ВСУ.

На Южно-Слобожанском направлении россияне пытались прорваться десять раз около Казачьей Лопани, Петро-Ивановки, Избицкого, Ивашкино, Семеновки и в районе Волчанска.

На Купянском – ВСУ отбили шесть штурмов ВС РФ в районе Купянска, Богуславки, Петропавловки и Западного.

«Всего за прошедшие сутки зафиксировано 227 боевых столкновений. Вчера противник нанес один ракетный удар, применил две ракеты, совершил 83 авиационных удара, сбросив 269 управляемых авиабомб. Кроме того, применил 10600 дронов-камикадзе и осуществил 3240 обстрелов населенных пунктов и позиций наших войск, в том числе 37 из реактивных систем залпового огня», – уточнили в ГШ.

Также Генштаб обновил информацию о потерях врага: